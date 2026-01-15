NRC-columnist: MAGA zeggen MAGNIET
Make Hete Takes Great Again!
Kijk het staat er heus niet letterlijk hoor, natuurlijk niet, zeker niet, want NRC-columnist Thomas Hogeling is juist heel erg consequent vóór de vrijheid van meningsuiting, in tegenstelling tot hullie aan de andere kant, die alleen maar voor de vrijheid van hun eigen meningsuiting zijn en iedere moslimgek de mond willen snoeren. Dus voor alle duidelijkheid: het mag heus wel hoor, 'MAGA' zeggen, of een variant daarop, juist een variant daarop eigenlijk. Maar, en dat wil de subtiele NRC-columnist vandaag maar even subtiel aanstippen voor zijn subtiele publiek in deze subtiele column: er is wel iets mee aan de hand.
Want ook als je 'MEGA' zegt, of 'MIGA', of 'MUGA', of 'MZAVDNOSGA', zeg je eigenlijk 'MAGA' en MAGA MAGniet. Dat komt dan weer door de column van Kustaw Bessems, die vindt 'het' namelijk fascisme, en als zelfs Kustaw Bessems 'het' al fascisme vindt, dan is het fascisme, want Kustaw Bessems is heus geen Rob Wijndwerg ofzo, Kustaw Bessems heeft weleens met Pieter Omtzigt gepraat en dat is al een halve nazi. Dus of u even allemaal niet meer Make Telstar Great Again wilt zeggen of iets dergelijks, want dan steunt u Trump, en daarmee het fascisme, en dan moet u uw kleinkinderen later uitleggen dat de deportaties zijn begonnen omdat u dacht een keertje lollig te zijn. FOEI.
Make Geen MAGA Zeggen Great Again
Oh jee, moet Japke-d. Bouma nou naar de opiniegoelag?
Reaguursels
