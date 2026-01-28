Sandra Phlippen, de Barbara Baarsma van de ABN Amro, gaat een stap maken. En zoals dat gaat bij ontzettende topmensen en topbedrijven is dat geen stap omhoog (want haha die is er niet, red.) maar een stap in de breedte. Phlippen vertrekt 1 februari bij het wetenschappelijk bureau van D66 om op 1 mei toe te treden tot de Raad van Commissarissen van Mediahuis NRC. Tenminste, als ze in de tussentijd niet toevallig door D66 (OF WIE DAN OOK) gepolst wordt voor een ministerspost of een podcast natuurlijk, want Phlippen wordt niet alleen graag genoemd, ze vervult ook graag functies, overal en elders. Nu is het zaak om bij dat NRC een beetje orde op zaken te stellen na blamage op blamage op schande op schande - bizar eigenlijk, als je erover nadenkt, dat Phlippen haar brandschone blazoen zo laat bezoedelen - en die dommerds te wijzen op hun domheid, want daar heeft Phlippen toch een broertje dood aan joh. En ze moet uiteraard niet vergeten er streng op toe te zien dat er wel voldoende kritische stukken over ABN Amro-concurrent Bunq verschijnen. Succes met je nieuwe baantje San, we horen er binnenkort vast wel over bij Buitenhof.