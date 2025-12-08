Oh jongens daar gaan we weer. Dat wordt weer twee weken lang verhitte talkshows, LinkedIn-berichten, hoofdredacteuren die eerst doen alsof ze niks willen laten horen en dan zonder goed verhaal toch maar aanschuiven bij een poeslieve Eva Jinek en weten wij allemaal niet wat voor gekkigheid. Mona Keijzer, vice-premier, bekend van internet, heeft kritiek op NRC Handelsblad.

De krant van Heldring!!!

En de krant van Professor Soortkill, die trouwens niet kan schrijven, maar dit weekend een best wel grappig stukkie tegen varkenseten afleverde, met als enige argument: "Sta even stil bij het beest. Besef hoe onrein die dieren leven. Ze eten van alles, proppen zichzelf maar vol, en als het aan hen ligt eten ze hun eigen schijt op. Ook rollen ze in hun schijt, modder en alle andere troep die het leven produceert. En ja, er zullen vast wetenschappelijke onderbouwingen zijn waarom dit niet zoveel uit zou moeten maken, maar fuck dat, man." Eat that Voskuil.

Daar kwam een of andere humorloze reactie van Henk Vermeer op, en daar heeft Mona Keijzer weer op gereageerd met bovenstaand bericht, inclusief een verwijzing naar dit artikel dat inderdaad een raar artikel is, maar hee, je moet wat als Hugo Logtenberg geen kopij meer aanlevert. Zit er eigenlijk varkensvlees in popcorn?

INSTANT CONTEXT UPDATE: Eerst deze column van Floor Rusman over Mona Keijzer lezen, en daarna dit gejank van Caroline van der Plas