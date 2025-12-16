achtergrond

PENDELBUS TER APEL - EMMEN TOCH GRATIS

Nou wordt 'ie mooi

Even een dikke streep door dit nieuws van gisteren. Waar asielminister Mona Keijzer gisteren nog beweerde dat het besluit om de pendelbus tussen het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel en het station in Emmen GRATIS te maken helemaal geen besluit was en dat we veiligelanders die stennis schoppen NIET moeten belonen met een gratis ritje... Genieten overlastgevende veiligelanders (en, wie weet, een handjevol vluchtelingen) AS WE SPEAK van een kosteloos ritje tussen Emmen en Ter Apel. De pendelbus is GRATIS. G-R-A-T-I-S. Er lopen weliswaar gesprekken tussen het COA en de gemeente Westerwolde, waarvan de laatste wil dat de buskosten met het 'leefgeld' verrekend worden en het dus de facto niet gratis zal zijn, maar tot die tijd betaalt niemand iets. Nou ja, wij, soort van.

HA

HA HA

Tags: mona keijzer, ter apel, asielzoekers
@Zorro | 16-12-25 | 13:59 | 249 reacties

