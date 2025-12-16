PENDELBUS TER APEL - EMMEN TOCH GRATIS
Nou wordt 'ie mooi
Even een dikke streep door dit nieuws van gisteren. Waar asielminister Mona Keijzer gisteren nog beweerde dat het besluit om de pendelbus tussen het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel en het station in Emmen GRATIS te maken helemaal geen besluit was en dat we veiligelanders die stennis schoppen NIET moeten belonen met een gratis ritje... Genieten overlastgevende veiligelanders (en, wie weet, een handjevol vluchtelingen) AS WE SPEAK van een kosteloos ritje tussen Emmen en Ter Apel. De pendelbus is GRATIS. G-R-A-T-I-S. Er lopen weliswaar gesprekken tussen het COA en de gemeente Westerwolde, waarvan de laatste wil dat de buskosten met het 'leefgeld' verrekend worden en het dus de facto niet gratis zal zijn, maar tot die tijd betaalt niemand iets. Nou ja, wij, soort van.
HA
HA HA
Mona Keijzer zet streep door gratis bus Ter Apel: 'In Nederland koop je een kaartje' https://t.co/cyTVW1TM2g— BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) December 15, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LAF. Pendelbus Ter Apel - Emmen nu GRATIES
azc - je maintiendrai - hahaha nai
Gaat fout. Zwartrijders worden spoorlopers
100% controle Arriva Emmen WERKT (maar niet helemaal)
Ter Apel al 2,25 miljoen rijker door clowns COA
asielinstroom weer naar 1000 +++ stationsplein Emmen veiligheidsrisicogebied +++ 100%-controle reizigers OV +++ preventief fouilleren vanaf nu toegestaan +++ extra boa's ingezet +++ extra verlichting geplaatst +++ meer groen +++ veel overlast door 400-650 veiligelanders
Bassiehof – Mona Keijzer is voor de NPO en fanboys perfecte stok om de hond mee te slaan
En daarom rinkelt de ophefkassa zo hard
Weldra gouden wc's op gemeentehuis Westerwolde?
COA-boete loopt op naar TWEE MILJOEN euro
Het @COAnl heeft deze week € 250.000 gestolen
Comité Ontvreemden Andermansgeld