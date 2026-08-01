LOL. Van plagiaat en leugens beschuldigde hoogleraar (!) Cambridge (!) geeft interview: "Mijn werk is beter nu ik redacteur kan betalen"
Ja dit topic zou ook een stuk beter worden als er een proofreader was
Het maakt echt allemaal geen zak meer uit. Een hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, toevallig, nou ja niet toevallig dus, ook de jongste zwarte hoogleraar ooit van de Universiteit van Cambridge, wordt beschuldigd van leugens, plagiaat en algehele incompetentie. Nu heeft heeft hij voor het eerst gereageerd met een interview in The Times en zijn verdediging is volkomen geschift. Hij stelt dat het plagiaat in zijn eerdere werk komt omdat hij door zijn autisme niet precies begreep hoe zulke dingen in de wetenschap eigenlijk werken, en dat latere slordigheden een stuk minder zijn geworden sinds hij in 2021 een redacteur kan betalen die zijn werk controleert voordat hij opstuurt naar wetenschappelijke tijdschriften.
Dit zijn allemaal prima verdedigingslinies voor een student die wordt betrapt op fraude bij zijn scriptie. Maar van een hoogleraar, zeker een hoogleraar in de sociologie, wat welbeschouwd niet meer is dan een beetje lullen en een beetje schrijven over waar je over hebt nagedacht, zou je toch meer verwachten.
Wij zijn ondertussen even aan het nadenken of deze totale clusterneuk nu de schuld is van volkomen doorgeslagen identiteitsdenken, of van doorgeslagen neoliberalisme waarin een academische functie geen vrijplaats meer is voor mensen die goed kunnen nadenken, maar een prijs voor de winnaar van een door cynische charlatans georganiseerde ratrace, of allebei, of erger.
Ja allemaal erg zielig maar MISSCHIEN MOET JE DAARNA GEEN PROFESSOR AAN CAMBRIDGE WORDEN
Laten we Britt Dekker een proofreader geven, kan ze ook hoogleraar worden
Dit gelul ook, die man is een leugenaar, stuur hem weg
Nog steeds óók waar: Cofnas is een debiel
De kritische wetenschapper Cofnas lijkt hier in een fake account te trappen (72 volgers, vier dagen geleden gepost over zijn optreden bij 'Would I Lie To You') https://t.co/n09mzuMOhV https://t.co/h7kn3VKXwi— Frank Tieskens (@franktieskens) July 29, 2026
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