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Breek. Moslimbelg dankbaar

dankbare-moslim.exe

Weer eens: wat anders. Je levert natuurlijk een boel in voor zo'n multiculturele samenleving maar op een goeie dag zal je zien dat je ook ineens dingen terugkrijgt. Zo krijgen de Belgen ineens dit, een onwijs blije dankbare moslim. Want het is toch maar allemaal mooi geregeld, al die moskeeën en kebabboeren, die halalschappen en staatsiftars. Graag gedaan jongen! Dat wilden we ff horen, wij klagen niet meer!

Tags: moslim, dankbaarheid, europa
@Zorro | 31-07-26 | 20:00 | 18 reacties

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