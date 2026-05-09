Hoera het is Europadag

Gefeliciteerd voor iedere Europeaan of niet-Europeaan die het viert

europavlag

2.200.000.000.000 keer hoera voor Europa
2.200.000.000.000 keer de horlepiep dansen voor Europa
2.200.000.000.000 keer in de handjes klappen voor Europa
2.200.000.000.000 keer in de gloria voor Europa
2.200.000.000.000 keer URSULA URSULA voor Europa
2.200.000.000.000 keer buigen voor Europa
2.200.000.000.000 keer doortrekken voor Europa
2.200.000.000.000 keer doelloos uit het raam staren voor Europa
2.200.000.000.000 keer het bed opmaken voor Europa
2.200.000.000.000 keer vreemdgaan voor Europa
2.200.000.000.000 keer in de auto stappen voor Europa
2.200.000.000.000 keer uit de auto stappen voor Europa
2.200.000.000.000 keer sleutels vergeten voor Europa
2.200.000.000.000 keer EU opschrijven voor Europa
2.200.000.000.000 keer nadenken voor Europa
2.200.000.000.000 keer via Oegstgeest naar Oulomoc, Tsjechië, voor Europa
2.200.000.000.000 keer hantavirus voor Europa
2.200.000.000.000 keer de keel schrapen voor Europa
2.200.000.000.000 keer tellen tot 2.200.000.000.000 voor Europa
2.200.000.000.000 keer kinderen pesten voor Europa
2.200.000.000.000 keer jarig zijn omdat dat de Europese droom is voor Europa
2.200.000.000.000 keer zakdoekje leggen voor Europa
2.200.000.000.000 keer treuren om Europa voor Europa
2.200.000.000.000 keer dankjewel voor Europa
2.200.000.000.000 keer een kater voor Europa
2.200.000.000.000 keer euro's naar Europa voor Europa
2.200.000.000.000 keer thanks, grazie, gracias, danke, merci, blagodarya, tak, Aitäh, kiitos, Köszönöm, Hvala, obrigado, dziękuję, dakujem, efcharistó en BEDANKT voor Europa.

Want het is: EUROPADAG.

Tags: europa , europadag, EUROPADAG, hoera het is vandaag
@Dorbeck | 09-05-26 | 11:55 | 190 reacties

Reaguursels

