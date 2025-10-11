HOERA het is vandaag de Dag der Dagen
En wat viert u
In de categorie 'hoera het is vandaag' is het vandaag een speciale dag. Het is de Dag der Dagen. Een verzameldag van heel veel dagen. Het is vandaag namelijk Wereldtrekvogeldag. Op de foto boven ziet u een prachtig exemplaar aftrekvogel, bijna hetzelfde. Daarnaast is het Wereldmeisjesdag. Dat is een dag speciaal voor meiden, zoals deze mooie meid. Het is Coming-Outdag, een mooie dag, waarop aandacht wordt gegeven aan het komen (uit de kast). Het is een dag voor helden, namelijk de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. De eerste demonstratie van Pegida is jarig en nu we het toch over Pegida hebben, het CDA is ook jarig. De Museumweek is begonnen en in Utrecht kunt u meelopen met de epilepsieloop. Het is Schaakdag (het bordspel, niet de studentenactiviteit), Boekenwinkeldag, Universal Music Day, Southern Food Heritage Day en vast nog veel meer heerlijke days die we vergeten zijn. Wij zitten in de kroeg, dronken, vandaag de dag te vieren. Aju.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ariane 18 jaar: hoera en wat een feest!
Gefeliciteerd met de prinses en met de nieuwe foto's
Hoera Teletekst 45 jaar
Saneer de NPO - helemaal nooit
Joe Biden viert verjaardag in het StamCafé
Zo lang zal hij niet meer leven in de gloria
65 kaarsjes voor Ome Tuur in het Stamcafé
GeenStijl feliciteert Arthur van Amerongen
Sydney Sweeney jarig in het Stamcafé
Een persoon, twee jarigen
Hoera! GeenStijl is 21 jaar geworden
Dag van Roze in Het StamCafé