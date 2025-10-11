achtergrond

HOERA het is vandaag de Dag der Dagen

En wat viert u

In de categorie 'hoera het is vandaag' is het vandaag een speciale dag. Het is de Dag der Dagen. Een verzameldag van heel veel dagen. Het is vandaag namelijk Wereldtrekvogeldag. Op de foto boven ziet u een prachtig exemplaar aftrekvogel, bijna hetzelfde. Daarnaast is het Wereldmeisjesdag. Dat is een dag speciaal voor meiden, zoals deze mooie meid. Het is Coming-Outdag, een mooie dag, waarop aandacht wordt gegeven aan het komen (uit de kast). Het is een dag voor helden, namelijk de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. De eerste demonstratie van Pegida is jarig en nu we het toch over Pegida hebben, het CDA is ook jarig. De Museumweek is begonnen en in Utrecht kunt u meelopen met de epilepsieloop. Het is Schaakdag (het bordspel, niet de studentenactiviteit), Boekenwinkeldag, Universal Music Day, Southern Food Heritage Day en vast nog veel meer heerlijke days die we vergeten zijn. Wij zitten in de kroeg, dronken, vandaag de dag te vieren. Aju.

Tags: vandaag, jarig, hoera het is vandaag
@Mosterd | 11-10-25 | 15:00 | 107 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

