Geef uw moeder, vader, broer, zus, zoon, dochter, huisdier (HOORT BIJ HET GEZIN) en wie er ook maar onderdeel van uw gezin is een zoen op de mond want vandaag is het hún dag. Een gezin houdt u warm, zorgt voor vrede, zet het eten op tafel als u hard heeft gewerkt, stopt de stekker in het stopcontact, opent de deur als er wordt aangebeld, stinkt op het toilet, eet dat lekkerste snoepje in de snoepkast op voordat u het kan opeten en brengt u liefde. Neem ze daarom vandaag een keer mee naar de kroeg, naar de speeltuin, naar het park, naar Sardinië, naar de film, naar een restaurant, naar de Wallen, naar de boekhandel, naar de Veluwe, naar de speelgoedwinkel of naar Moerdijk, gewoon om het nog één keer te zien - gezin weer blij. Krijgt u vandaag zelf geen zoentje, dan bent u mogelijk een gezinsloos mens, waar er in Nederland treurig genoeg veel te veel van zijn. Maar misschien bent u simpelweg een buitengewoon minderwaardig mens of juist iemand die anderen zo noemt, en dan, nu ja, dan verdient u niet eens een gezin.