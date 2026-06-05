achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Amsterdamse parken aanrandingshel voor vrouwen, nu weer billentikker in Martin Luther Kingpark

I have a dream...

amsterdamse parken no go zones voor vrouwen

...dat het nou eens klaar is met aanrandingen van vrouwen in Amsterdamse parken. Amsterdamse parken zijn de totale aanrandingshel voor vrouwen. In Amsterdamse parken worden vrouwen zwaar mishandeld, op de billen getikt door jongeren op fatbikes en worden ze zelfs in het gezicht gespuugd. Nou is Amsterdam ook de stad van Stek Oost en de nacht die moest worden opgeëist (schuld van de witte man) zodat mocht worden verwacht dat men op enigerlei wijze aan de slag zou gaan voor vrouwen. Maar Zita Pels is daar te vrouwonvriendelijk voor en van wat de gemeente dan doet komt in het geheel geen ene reedt terecht. Zo werd 'verlichting' gezien als heilige graal, maar blijkt Amsterdam er in feite alsmaar donkerder en duisterder op te worden. En als verslaggeefsters dan een plek vinden waar nog licht brandt, worden die prompt lastiggevallen door jongeren/jochies/jongens. Dus blijft het bij her en der wat cameratoezicht, zijn de parken nog lang niet opgeëist en was het afgelopen zondag gewoon weer raak. Daarom moeten we helaas eindigen met een zoveelste ZoekZoek-zoektocht naar twee lichtgetintiërs die in het Martin Luther Kingpark, de zoveelste aanrandingshel voor vrouwen, hebben toegeslagen op de billen van de zoveelste vrouw.

Tags: amsterdamse parken, amsterdam , vrouwen, billentikken
@Dorbeck | 05-06-26 | 17:07 | 122 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Esmah Lahlah op de presentatie van het coalitieakkoord
agenten politie voor demonstratie Iran in Amsterdam

DE GEENSTIJL PODCAST - Tanay Bilgin over Amsterdam Nieuw-West en zijn breuk met Forum voor Democratie

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het potsierlijke en het pietluttige

@Zorro | 15-03-26 | 13:00 | 56 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.