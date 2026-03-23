Amsterdamse demonstranten eisen voortzetting islamitische dictatuur in Iran

En geef ze eens ongelijk!

Hartverwarmende beelden uit Amsterdam, waar een aantal demonstranten gister eens stevig around the flag rallyde, dat wil zeggen, de Iraanse, dat wil zeggen, die met een soort boze rode zwaan in het midden, die in 1980 kort na de Iraanse revolutie officieel werd goedgekeurd door de bloeddorstige vrouwenhatende gek Khomeini, overigens niet te verwarren met de bloeddorstige vrouwenhatende gek Khamenei, die dan weer niet te verwarren is met de bloeddorstige vrouwenhatende gek Khamenei junior. Dat ze in de hoofdstad met bewondering kijken naar bloeddorstige vrouwenhatende gekken bleek eerder al tijdens een Iftar met GroenLinks-kopstuk Zita Pels, die vast geen voorstander is van dictatoriale bloeddorstige vrouwenhatende gekken, al vindt ze zoals iedereen die een beetje na kan denken Trump en het kapitalisme vele malen erger. Hoe dan ook, "Op het Museumplein werden enkele speeches op een podium gehouden (...) Veel demonstranten hadden daarbij beeltenissen van Khamenei vast. Ook werd er voor de ambassade getrapt op een meegebrachte Amerikaanse vlag." Mooi, die maatschappelijke betrokkenheid.

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Tags: khamenei, iran , amsterdam
@Schots, scheef | 23-03-26 | 14:00 | 227 reacties

