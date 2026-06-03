Hahahahahaha wat. We zijn nog maar net bekomen van het wereldschokkende nieuws dat Esmah Lahlah (nadat ze in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen als nummer 2 van de GL-PvdA-lijst 2x voor een burgemeestersfunctie werd afgewezen en een maand geleden nog stelde dat ze "voorlopig" Kamerlid bleef) VERTROK uit de Tweede Kamer om wethouder te worden in de voor haar nog onbekende stad Amsterdam, vandaag stond ze alweer met haar blije kop vod en "met een opvallend grote Palestijnse vlag op haar telefoonhoesje" op de presentatie van het Amsterdamse coalitieakkoord. Wat er in dat coalitieakkoord staat? Haha nou wat denk je? Allemaal LINKSE REGELTJES natuurlijk (of zo). Veel interessanter was de duiding van PRO-Amsterdam-leider Zita Pels (bekend van haar gooi naar het Amerikaanse presidentschap en succesproject Stek Oost) over haar uit Den Haag ingevlogen surprise-act die ineens over het onderwijs in de hoofdstad gaat. Wat blijkt: Zita Pels heeft alle vertrouwen in Esmah Lahlah, net als Jesse Klaver dat had, zoveel vertrouwen dat Zita Pels NIET KAN GARANDEREN dat Esmah Lahlah nu wél haar termijn uitzit. Zita Pels antwoordt op de vragen over Lahlah als volgt: "In Amsterdam zijn we vies van dit soort Haagse spelletjes. Wij hebben gewoon een fantastische wethouder hiernaartoe gehaald." Wij zijn geen expert, maar als je in het geheim alle mogelijke moeite doet om van je plek als nummer 2 van de partij af te komen, je eigen partijgenoten daarover bedondert, zegt dat je niet van plan bent om te vertrekken, je partijleider laat liegen dat je niet zal vertrekken en dan bij de eerste de beste mogelijkheid alsnog vertrekt, dan is er toch sprake van een Haagse soap met wat ons betreft een aardig hoog spelletjesgehalte. Maar zulke gedachten zijn volgens Zita Pels allemaal stom en gemeen. "Alles wat die rechtse partijen in Den Haag maar lopen uit te kramen over hoe het allemaal beter zou moeten, maar het niet voor elkaar krijgen, doen wij hier wél. (...) Dat het dan weer over poppetjes, garanties en dat soort dingen gaat… Ik vraag mij af of dat óóit over één VVD’er is gevraagd." Ahaaa, gewoon weer een COMPLOT VAN RECHTS dus. Het zijn poppetjes, en dat Zita's poppetje dan toevallig een poppetje is dat ergens anders zat omdat daar 100.000 mensen op hadden gestemd voor de komende 4 jaar, daar moeten we maar niet zo moeilijk over doen. Het is wel Amsterdam hè, niet een of ander lullig provinciestadje. Duidelijk.