Mocht iemand zich nog afvragen waarom Esmah Lahlah naar Amsterdam is vertrokken, dan legt gemiddelde grachtengordelbewoner Julia Wouters dat in dit filmpje even uit en anders is er nog bovenstaand stukje uit de hoorzitting van gisteren in de Amsterdamse raad, waarin (oppositie!-)raadslid Sheher Khan van DENK zijn collega's van VVD en JA21 bestraffend toespreken omdat ze de naam van een van de slechtste Tweede Kamerleden van de afgelopen 10 jaar verkeerd uitspreken. Het is natuurlijk veel te flauw om je af te vragen of Daan Wijnants van de VVD applaus zou krijgen als hij Sheher Khan erop zou wijzen dat hij de naam van Melanie van der Horst verkeerd had uitgesproken en nog beter moet integreren, dus dat doen we maar niet. En hee, met enige welwillendheid kun je nog kunnen zeggen dat het gewoon een prima grapje is van Khan, maar maar dat applaus mensen, dat applaus. Dat is de raad van Amsterdam. Een gekkenhuis.