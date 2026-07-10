Ja mogen we ons even zes kwartier achtereen doodlachen en driehonderdeenenveertig keer 'goh' zeggen om dat idiote ideetje van de Amsterdamse politie: de politiepaal. De ontwikkeling van deze faalpaal duurde jaren, jaren die helemaal niemand meer terugkrijgt nu het prestigieuze project tegen etnisch profileren al na één jaartje faliekant is mislukt. Niemand in de hoofdstad kon kennelijk vooraf bedenken dat het hier niet ging om de allerbeste uitvinding sinds de airfryer. De Telegraaf stelde de politie vragen over de resultaten, maar de politie beantwoordde die niet. Zou zomaar kunnen dat er helegaar geen resultaten te overleggen zijn. In ieder geval staan burgemeester Halsema, de Amsterdamse politie en de Amsterdamse politiechef Holla stokstijf voor paal (ja ja we gaan al, net als die paal dus). Douw die faalpalen dus maar snel diep een donker hol in, praten we nergens meer over. Doe alleen wel weer gewoon ouderwets preventief fouilleren, in plaats van willekeurige omaatjes van 89 je politiepaal te laten toucheren. Scheelt weer!