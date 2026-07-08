De gemeente heeft een nieuwe cateraar. Onduidelijk of ‘t eten een beetje te hachelen is, maar gelukkig is ie ‘transparant’ over de ‘impact op CO2’, en maakt ie ambtenaren met ‘gedragsverandering’ en verhalen’ ‘bewuster’ - alles voor de ‘circulaire’ en ‘inclusieve’ organisatie! pic.twitter.com/QnhIsgZuuR

Ja dit hadden we effe gemist bij de logistiek & supply chain koning W.P.V.A. maar gelukkig zagen we het nog bij de Taaldokter: Amsterdam heeft dus een nieuwe cateraar. Nu is Amsterdam typisch zo'n gemeente met een beleidsdocument 'Kaders voor het organiseren van catering binnen de gemeentelijke locaties van Amsterdam 2026-2034' en daarin beschreven staat dan een voorbeeld van 'lunch halen in 2030'. Dat gaat zo: "Voor een projectbijeenkomst bestelt een team een lunch of borrel via de banquetingmap. Alles is standaard vegetarisch en minimaal 50% plantaardig, waarbij vlees en vis alleen op verzoek beschikbaar is. Bestellen gaat eenvoudig via de online banquetingmap van de cateraar. Ook op locaties zonder vaste cateringvoorzieningen is banqueting mogelijk, waarbij handmatig bestellen en declareren verleden tijd is: via een digitaal bestelplatform kunnen gebruikers direct bestellen. Het platform faciliteert co-creatie en maakt samenwerking met lokale aanbieders en sociale initiatieven eenvoudig en transparant." Tering!

Welnu, die malle Hendrik-Jan de Boerkaman heeft in een raadsbrief (PDF) reeds medegedeeld dat Amsterdam een nieuwe cateraar heeft aangewezen. Mede vanwege: "- Investeringen in innovatie, gedragsverandering en bewustwording, - Transparantie over de impact op CO2 en de echte prijs (True Price). Banqueting speelt een belangrijke rol in de duurzame voedseltransitie. De cateraar gebruikt gedragsverandering, verhalen en transparantie om gebruikers bewuster te maken." Jezus man kunnen we godverdomme gewoon een BROODJE KAAS krijgen?