Wie dacht dat er in dit land helemaal niks meer over was wat nog kapot kan worden gemaakt door WOKE, komt bedrogen uit. Al jaren verkoopt Hela uit Venlo haar Kruiden Ketchup Curry sauzen in een cilindervormige fles met een eenvoudige dop. Als je de Hela Kruiden Ketchup Curry rechtop in de koelkast bewaart, betekent dit dat het na een tijdje even duurt tot de curry eruit komt, en als de curry er dan uitkomt heb je opeens meer curry dan je dacht omdat je zo ongeduldig was. Als je Hela Kruiden Ketchup Curry ondersteboven in de koelkast bewaart en je doet de dop open, heb je in één keer een hele dot curry op je bord. Wat je natuurlijk moet doen is de fles curry ondersteboven in de koelkast bewaren, maar hem dan vlak voor je hem nodig hebt even omdraaien, zodat je daarna snel de juiste dosering saus op je bord en/of snack en/friet kunt gieten. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is Nederland. Dat is curry. Dat is Hela. Maar nee. Volgens ene 'Giovanni' op het internet is dat niet goed genoeg. Hij wil dat Hela zich aanpast aan de eisen van deze nieuwe tijd waarin curry kopen niet meer draait om het verhaal, om de beleving, om de intensiteit van de culturele ervaring, maar alleen maar om zonder moeite de juiste dosering saus te kunnen schenken. Dacht het niet Giovanni. Houdt Hela Hela. Stop deze gekte.