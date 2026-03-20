Je krijgt wat je verdient en zeker in Amsterdam, waar je een paar keer 'hey ho klimaat' kunt roepen en de stemmen automagisch binnenstromen. In die stad bijvoorbeeld voor Zita Pels, bekend van het vergassen van de straten met 37 bloedvervuilende dieselvrachtwagens terwijl zzp'ers en MKB'ers richting de afgrond werden gedreven. Hey ho klimaat! Welnu, Amsterdam verdient dus ook een verkenner als Hendrik Jan Biemond alias Hendrik Jan de Boerkaman, die zich in een schijtlollige bui in regenboogkleurig symbool van vrouwenvernedering hees met als bijsluiter allerlei tekstjes over vrijheid. Dat is dus het probleem bij aanhangers van de Boerkaman School, die maar niet snappen dat het als vrouw opgroeien in een sjiitische theocratie of een wahabitische familie toch nét effe wat anders is dan er als boterblanke Zuidas-advocaat die door zijn midlifecrisis iets te veel naar bekeertelevisie heeft gekeken gratuit over te roeptoeteren. Maar verkennen kan-ie vast goed, ze liggen daar toch allemaal bij elkaar in bed.

