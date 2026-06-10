Kijk zo gaat dat dan bij aankomst op een willekeurig RCN Vakantiepark ergens in het land. Bürstner Ventana Avantgarde 420 TN caravan slordig op de plek gedouwd, na een uitputtende reis van 1,5 uur net de kracht gevonden om de pootjes uit te draaien, schone was van de vorige camping naar buiten getieft en die gore luifel komt een andere keer wel weer. Dinsdag, of woensdag. Eerst moet er gekaart worden, en gezopen natuurlijk. Vanavond lopen jullie nog even 'naar voren' waar een of andere 'feestartiest' met drumcomputer Leaving on a Jet Plane, Whole of the Moon en La Bamba speelt en Bep van plek 32 (Kraaienveld) weer met de broek op enkels net iets te oude mannen haar vouwwagen in probeert te lullen. Enfin, op de Italiaanse camping was het Peroni, op de Spaanse camping San Miguel maar hier is het gewoon Hertog Jan, met bitterballen, en na tien pils staat Alwin naast Bep op de dansvloer met de voetjes van de plavuizen vloer van de campingbar. 's Avonds gloeiend van het binnenlands gedistilleerd naar het caravanbed waar 's ochtends oploskoffie en een oer-Hollandse krazant wachten. En daarna natuurlijk Schijten met hoofdletter S: samen met de pleerol in de hand (geen schaamte) naar toilethok 5 hobbelen, nou ja u kent het wel, EN DAN SCHIJTEN, en dan begint u aan dag 2. Dat prachtige proces IS DUS DUURDER DAN OOIT, met in koploper Kroatië gemiddeld bijna tachtig euro per nacht en dat is HONDERDZESTIG GULDEN JA, VROEGER SLIEP JE VOOR 160 GULDEN EEN WEEK IN DES INDES HUUUUU