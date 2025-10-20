Nederland nu echt in crisis: 2025 topjaar voor de campings
TIEN MILJOEN overnachtingen in eerste helft 2025
Campingmensen, die heb je natuurlijk ook. Mensen die in hun vrije tijd het comfortabele bestaan graag inruilen voor gasstelletjes, vreten met plastic bestek en een griezelig fenomeen dat 'toiletgebouw' genoemd wordt. Lowlands maar dan (vaak) zonder de drugs. Er was een tijd dat ze in de zomermaanden massaal de rest van Europa overspoelden en dat was natuurlijk een heerlijke traditie. Chagrijnige Fransmensen die een paar maanden per jaar moesten dealen met Theo en Gerda die ze met handen en voeten probeerden te vragen waar ze in de Limousin een frikandel speciaal kunnen krijgen. Lekker voor ze. Nu zijn de tijden echter veranderd. Het aantal Nederlanders dat na het ophoesten van de peperdure boodschappen met de vouwwagen naar het buitenland te karren is aanzienlijk geslonken. Zodoende gaat het BETER DAN OOIT met de campings in eigen land. In de eerste helft van 2025 werden voor het eerst meer dan TIEN MILJOEN kampeerovernachtingen geboekt, waarvan 7 MILJOEN door Nederlanders die in eigen land op vakantie waren. Dit terwijl de topmaanden nog niet zijn meegerekend. De ceo van campingwaakhond ACSI spreekt in de T. zelfs van kamperen als een 'nationale passie'. Theo en Gerda blijven het hele jaar HIER. Wij maken ons zorgen.
