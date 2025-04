Je hebt twee soorten mensen. 1. De mensen die tijdens hun loopje naar de campingplee hun wc-rol trots tentoonstellen aan iedereen die het maar wil zien, als ultiem verzet tegen het preutse, en als je ze dan vraagt waarom ze die wc-rol niet gewoon discreet meedragen heel verontwaardigd te kennen geven dat 'iedereen toch moet schijten' en 'dat het ze allemaal niks uitmaakt'. 2. De mensen die hun veegpapier wél verstoppen (soms zelfs wat velletjes van de rol gehaald zodat het in de broekzak past) omdat ze vinden dat niemand hoeft te weten dat ze straks weer op de pot uit hun uitgang zitten te brokkelen.

SAMEN vormen die mensen: campinggangers. Alleen het Nederland van de campinggangers is het Nederland van de campinggangers niet meer.

Campinggangers worden 'bedreigd' door 'investeerders die campings opkopen en op de schop gooien'. En dus is daar Desiree, alias 'de Campingactivist'. De Campingactivist drinkt bier uit blik en wijn uit pak, zit op een witte klapstoel, schijt zelf op het cassettetoilet en laat haar man de boel dumpen, haar favoriete plant is de kamerhortensia en allround is ze een combinatie van Batman, Superman en Robin Hood. De Campingactivist voorkomt dat de rijken kunnen stelen van arme campingbezoekers. De Campingactivist is voorzitter van Stichting Recreanten Recht. Als een camping dreigt te worden overgenomen door Europarcs of een andere bemoeial schijnt iemand een zoeklicht met toiletrol naar de hemel. "Het mag niet zo zijn dat ontwikkelaars bepalen hoe wij moeten recreëren", aldus de Campingactivist. EN ZO IS HET. Want wij zijn Nederland. Red de camping.