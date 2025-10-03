YES. Inflatie weer in de lift, stijgt naar 3,3%
Terug van nooit weggeweest
Daar zitten we dan
Hoera: we hebben weer inflatie! Kennen we nog van het verleden, het heden en de toekomst. Toch voelt de tegenslag elke keer weer een beetje anders, iets specialer zogezegd, zeker bij: STIJGING. En uiteraard is zoals te doen gebruikelijk de gewone man, de kleine maar fatsoenlijke burger de dupe van dit inflatiefeest. Het lijkt vooral de schuld van brandstofprijzen, maar waar de stijging precies vandaan komt horen we pas op 7 oktober, als de definitieve CBS-cijfertjes bekend worden gemaakt. Tot die tijd better safe than sorry mensen.
Ferrari: niet meer te betalen Peter!
Louis Vuitton tas: wacht maar ff een maandje Carla!
Reisje naar Dubai: neem extra coupons mee Mo!
Derde huis in Zandvoort: wacht op betere tijden Chris!
Spa-dagje voor Armani de Chihuahua: NEE ook honden voelen inflatie Laqueesha "Baby" Rose!
Etentje bij Ciel Blue: volgende week is de chef er pas weer Rik!
Goudstaven vervoeren naar de opslag: benzine is juist mogelijk aanstichter Klaas!
Die ene diamanten armband van tienduizend euro die je op het oog had voor je vrouw: gewoon doen Piet, behoudt zijn waarde!
Ribeye in plaats van kogelbiefstuk: lekker maar dan niet in een keer al je boter erin plempen Tom!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Ook al niet meer te betalen: doodgaan
Een waardig afscheid, dat is toch onbetaalbaar?
Onze stroom duurste van heel Europa
WIJ - ZIJN - NEDERLAND
ING: "Prijzen HORECA stijgen met 5 PROCENT"
Ober... mogen wij 1 bitterbal?
Geen dure Dorito's in het Stamcafé
Een volk dat voor krimpflatie zwicht
Inflatie 4.1%. Boodschappen weer duurder
supermarkten = tuigh van de richel
A-merk Arjen Lubach SLOOPT A-merken op A-merk RTL4 over dure A-merk boodschappen
Maar gaan adverteerders nu Peter van der Vorst bellen?
Hoera! Koophuizen ietsiepietsie minder onbetaalbaar dan paar maanden geleden
Maar nog steeds: onbetaalbaar, en bovendien een stuk onbetaalbaarder dan een jaar terug