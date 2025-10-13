achtergrond

Niet voor het eerst. 'Nederlandse woningbouw bedreigd door Duitse ambities'

Ze zijn wieder da

De geschiedenis herhaalt zich. Eerst als tragedie, dan als een analyse van het economisch bureau van D66 ABN Amro. "De Nederlandse ambities voor meer wegen, bruggen en spoor komen in gevaar door concurrentie van onze oosterburen. Duitsland investeert honderden miljarden extra en trekt schaars personeel weg. Ook onze inflatie kan toenemen", waarschuwt de T. En zo bedreigt de Duitse behoefte aan Begrotingsraum de Nederlandse plannen om tien nieuwe steden in de achtertuin van Rob Jetten te gaan bouwen. Gelukkig zijn we in Nederland goed in vooruitdenken, we are very smart people you know, en zorgen we ervoor dat we die rotmoffen drie stappen voor zijn. Gaat u maar rustig slapen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.

Tags: duitsland, woningbouw, inflatie
@Ronaldo | 13-10-25 | 12:00 | 138 reacties

