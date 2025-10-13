Niet voor het eerst. 'Nederlandse woningbouw bedreigd door Duitse ambities'
Ze zijn wieder da
De geschiedenis herhaalt zich. Eerst als tragedie, dan als een analyse van het economisch bureau van
D66 ABN Amro. "De Nederlandse ambities voor meer wegen, bruggen en spoor komen in gevaar door concurrentie van onze oosterburen. Duitsland investeert honderden miljarden extra en trekt schaars personeel weg. Ook onze inflatie kan toenemen", waarschuwt de T. En zo bedreigt de Duitse behoefte aan Begrotingsraum de Nederlandse plannen om tien nieuwe steden in de achtertuin van Rob Jetten te gaan bouwen. Gelukkig zijn we in Nederland goed in vooruitdenken, we are very smart people you know, en zorgen we ervoor dat we die rotmoffen drie stappen voor zijn. Gaat u maar rustig slapen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
PvdAGroenLinks wil miljarden voor rijksghetto's
36,6 miljard euro voor huurwoningen van max 700 euro - wiehoei toettoet
YES. Inflatie weer in de lift, stijgt naar 3,3%
Terug van nooit weggeweest
Beste Mona, word geen Hugo
Iets wat koste wat kost voorkomen moet worden
Breek. Bondsdag STEMT NIET IN met Friedrich Merz als bondskanselier in eerste stemronde
310 van de 316 benodigde stemmen
Inflatie 4.1%. Boodschappen weer duurder
supermarkten = tuigh van de richel
A-merk Arjen Lubach SLOOPT A-merken op A-merk RTL4 over dure A-merk boodschappen
Maar gaan adverteerders nu Peter van der Vorst bellen?
Inflatie eindelijk voorbij (haha 1 april)
Inflatie is er gewoon nog