SPD-burgemeester Duitse Herdecke neergestoken door meerdere mannen, toestand kritiek
Gaat even helemaal mis in het Duitse stadje Herdecke, waar de vorige maand herkozen sociaaldemocratische burgemeester Iris Stalzer (57) zojuist in kritieke toestand in haar eigen appartement is gevonden door haar zoon. Bild meldt dat ze aan die zoon zou hebben verteld eerder door meerdere mannen te zijn neergestoken voor haar woning. Die zijn nogal tekeer gegaan: Stalzer zou dertien (!) steekwonden hebben, in zowel haar buik als rug. Ze vecht op dit moment voor haar leven. Over de daders en hun motief is verder vooralsnog niets bekend.
UPDATE: Foto bij Bild van die 15-jarige adoptiezoon die wordt afgevoerd, hij zou in de politie-auto handboeien hebben aangekregen, maar dus ook verteld hebben dat zijn moeder door meerdere mannen op straat is aangevallen. "Im Streifenwagen werden dem Jungen Handschellen und ein Spurensicherungsanzug angelegt. Laut Ermittlern nur, um zu verhindern, dass Spuren verwischt werden."
UPDATE: Veel onduidelijk nog. Volgens T-Online is ook de geadopteerde dochter van Stalzer meegenomen, en zou er eerder een incident tussen die dochter en Stalzer met messen hebben plaatsgevonden.
UPDATE: Die Welt meldt dat een politiek motief volgens bronnen onwaarschijnlijk is, en dat een motief in 'familiaire kring' niet wordt uitgesloten. Ook bronnen van Die Welt bevestigen het incident met de dochter.
Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025
Iris Stalzer, the Mayor of the German town of Herdecke, has been stabbed multiple times outside her house. Initial reports suggest a group of men are suspects - they are still on the run. She only just recently won the election for mayor as the Social Democrat candidate. Her… pic.twitter.com/kP2rBNPzVN— Trent Murray (@trent_murray) October 7, 2025
