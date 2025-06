Kijk dit is Marian Witte en dat is iemand die het vast erg vindt dat het vertrouwen in het openbaar bestuur afbrokkelt, maar ook weer niet zo erg dat ze er een loonsverhoging voor wil afslaan. Op eigen verzoek werd ze voorgedragen voor een tweede termijn als burgemeester van Geertruidenberg (circa 22 duizend inwoners) en een maand geleden ook daadwerkelijk herbenoemd, waarna ze het zo hoog in haar bolletje kreeg dat ze prompt solliciteerde naar dezelfde functie in Hoeksche Waard (circa 90 duizend inwoners, ergo meer salaris). Dus: een maand geleden dit soort teksten ("Ik heb veel waardering voor het ondernemerschap en het organiserende vermogen van onze inwoners (..) en bovendien woon ik ook graag in onze gemeente en blijf ik met hart en ziel deze rol graag voor u invullen"), en nu doodleuk de eerste de beste trein die maar één keer voorbij komt in sprinten. In Hoeksche Waard zijn ze euforisch, in Geertruidenberg komt het stoom uit de oren. Marian Witte zelf, met Ruttiaanse lenigheid: "Als ik het niet was geworden, had ik hier in Geertruidenberg nog even veel plezier gehad." Zeg, als zij niet had gewild, had ik gewoon nog elke avond naast jou gelegen, sprak de man die zijn vrouw inruilde voor een jonger model. Nou, hartstikke sympathiek!