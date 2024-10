JA21’er Joost Eerdmans is er woensdagavond rond half tien wel klaar mee. De begrotingsbehandeling van Dick Schoofs ministerie van Algemene Zaken en het huishoudboekje van de Koning staat vooral in het teken van Femke Halsema en de tweet van Geert Wilders. De J van de JA stapt naar voren en zegt: “De heer Schoof komt op voor de burgemeester van Amsterdam. Nou, dat is zijn goed recht. Hij mag het instituut beschermen en hij mag de burgemeester van Amsterdam beschermen. Maar waar staat in welke rechtsstaatverklaring dat je geen kritiek mag hebben op een burgemeester, dat je niet zou mogen zeggen: die burgemeester moet ophoepelen?” De rest van de avond komt daar in de Nationale Vergaderzaal geen duidelijk antwoord op.

Schoof durft afgelopen vrijdag pas in een bijzin een kritische opmerking over Halsema te maken. En dus niet in de Kamer maar in een zaaltje in Nieuwspoort voor zijn wekelijkse persconferentie: Halsema had volgens hem wel degelijk andere mogelijkheden om tegen de anti-Israël-demonstranten op te treden.

Het lijkt wel alsof Halsema is heiligverklaard terwijl een kind kan zien dat haar burgemeesterschap demonstratie-technisch niet soepel verloopt. Dat begint met de antiracisme betoging in coronatijd die ze met 14.000 demonstranten op de Dam uit de hand laat lopen. Maar de beschamende gebeurtenissen rondom de opening van het Nationaal Holocaustmuseum en nu de ongeregeldheden tijdens de herdenkingsbijeenkomst op de Dam laten nog een patroon zien: wanneer het over pogroms gaat, ontstaan in Amsterdam problemen.