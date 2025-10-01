achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

'Drie Hamasleden gearresteerd in Berlijn, planden aanslagen op Joodse en Israëlische doelwitten'

Eerst Oktoberfest nu dit

Nee maar. Drie vermeende leden van onafhankelijkheidsbeweging Hamas die in Duitsland verkeren, bleken ook leden van terreurbeweging Hamas. Heel verwarrend, als die mensen ineens een dubbele pet op hebben. Het gaat om een 36-jarige Duitser van Libanese komaf, een 43-jarige man uit Libanon en een 44-jarige Duitser van Syrische komaf. Gedrieën verzamelden zij wapens en munitie voor een aanslag op, nu ja, Joden. Tijdens de arrestatie werd onder andere een AK47 in beslag genomen. Hoe diep geworteld Hamas in de Duitse samenleving is blijft vooralsnog onduidelijk; de politie aldaar deed vandaag in ieder geval ook huiszoekingen in Leipzig en Oberhausen.

Tags: hamas, duitsland, berlijn
@Schots, scheef | 01-10-25 | 17:59 | 160 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Free Gaza

Symboolpolitiek saboteert zicht op structurele oplossingen

@Feynman | 20-09-25 | 20:35 | 113 reacties

Feynman en/of Feiten – Chaos in Gaza

Hamas weigert haar macht over te dragen in ruil voor voedsel, verkiezingen en vrede

@Feynman | 26-07-25 | 20:30 | 304 reacties

Feynman en/of Feiten – Honger als wapen

Waarom roept niemand meer een terreurorganisatie ter verantwoording?

@Feynman | 24-05-25 | 19:00 | 224 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.