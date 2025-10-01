'Drie Hamasleden gearresteerd in Berlijn, planden aanslagen op Joodse en Israëlische doelwitten'
Eerst Oktoberfest nu dit
Nee maar. Drie vermeende leden van onafhankelijkheidsbeweging Hamas die in Duitsland verkeren, bleken ook leden van terreurbeweging Hamas. Heel verwarrend, als die mensen ineens een dubbele pet op hebben. Het gaat om een 36-jarige Duitser van Libanese komaf, een 43-jarige man uit Libanon en een 44-jarige Duitser van Syrische komaf. Gedrieën verzamelden zij wapens en munitie voor een aanslag op, nu ja, Joden. Tijdens de arrestatie werd onder andere een AK47 in beslag genomen. Hoe diep geworteld Hamas in de Duitse samenleving is blijft vooralsnog onduidelijk; de politie aldaar deed vandaag in ieder geval ook huiszoekingen in Leipzig en Oberhausen.
