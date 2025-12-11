achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ProRail waarschuwt voor DUITSE TAFERELEN op het spoor

Geht schief

Je kunt veel zeggen van het moderne Duitsland, maar de treinen zijn er vrijwel altijd te laat. En als Duitsland niest, is Nederland verkouden dus zet u zich maar schrap voor een soort permanente herfst met oneindig veel blaadjes op het spoor. De topman van Pro-Rail, John Voppen, gooit vandaag de handdoek in de ring en zegt dat zijn club de komende jaren geen grote vernieuwingen en uitbreidingen uit gaan voeren, omdat de centjes en de handjes op zijn. "Volgens de spoorbeheerder kan dit op de lange termijn juist duurder uitpakken. ProRail wijst naar Duitsland als voorbeeld, waar uitgesteld onderhoud leidde tot veel vertragingen, storingen en hoge kosten." Verdammt noch mal. Dan nemen we wel weer lekker de auto want onze wegen zijn tiptop in orde.

Tags: duitsland, spoor, prorail
@Ronaldo | 11-12-25 | 20:00 | 108 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.