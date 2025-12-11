Je kunt veel zeggen van het moderne Duitsland, maar de treinen zijn er vrijwel altijd te laat. En als Duitsland niest, is Nederland verkouden dus zet u zich maar schrap voor een soort permanente herfst met oneindig veel blaadjes op het spoor. De topman van Pro-Rail, John Voppen, gooit vandaag de handdoek in de ring en zegt dat zijn club de komende jaren geen grote vernieuwingen en uitbreidingen uit gaan voeren, omdat de centjes en de handjes op zijn. "Volgens de spoorbeheerder kan dit op de lange termijn juist duurder uitpakken. ProRail wijst naar Duitsland als voorbeeld, waar uitgesteld onderhoud leidde tot veel vertragingen, storingen en hoge kosten." Verdammt noch mal. Dan nemen we wel weer lekker de auto want onze wegen zijn tiptop in orde.