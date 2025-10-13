Rapport op de mat dat ons: verontrust. Het spoor is kwetsbaar en niet weerbaar, zo blijkt uit een impactanalyse van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en een WEERBAARHEIDSTAFEL. Het rapport werd in ontvangst genomen door Thierry Aartsen (VVD), die met z'n blozende bolle wangetjes (zie die stoere mannenfoto hierboven) is opgeklommen tot minister van Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt gewaarschuwd voor cyberdreiging en geopolitieke spanningen, wat zoiets betekent als: de Russen kunnen de boel zomaar hacken, de Russen kunnen het spoor platbombarderen met drones en geopolitieke blaadjes zijn levensgevaarlijk. Daarenboven moeten er straks tanks worden vervoerd vanwege onze NAVO-verplichtingen. Hoog tijd dus dat het spoor weerbaar wordt gemaakt. In plaats van de adviezen van de OFL, die minimaal 600 miljoen moeten kosten (zie hieronder), hebben wij kosteloos advies dat ook nog eens veel beter werkt. Komt-ie: als u weer eens uit uw neus staat te vreten tot de trein eindelijk arriveert, besteedt u dat verloren moment gewoon aan het uitschelden, bespugen of in elkaar slaan van het spoor. Laat het spoor maar eens omgaan met dergelijke agressie, pestgedrag, onwenselijk gedrag en zelfs grensoverschrijdend gedrag. Zo wordt het spoor weerbaar en niet langer kwetsbaar. En dan verslaan we de Russen met niets meer of minder dan een collectieve weerbaarheidstraining voor het spoor.