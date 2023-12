Even een nieuwsbericht omschrijven in een oorlogsmetafoor zodat iedereen het snapt. De NS en ProRail (Israël) hebben land geclaimd waardoor dassen en bevers (de Palestijnen) in de verdrukking komen. Nu bevinden zich er een boel klootzakken onder die dassen en bevers (Hamas). Zij graven tunnels onder het spoor zodat mensen zoals u en ik er last van hebben. Ga je in zo'n tunnel kijken zitten die lui er niet, want ze schuilen in een of ander ziekenhuis verderop, en als je die dassenburchten volpompt met zeewater liggen er ineens protesterende mensen op straat (Ashaoïden). ProRail zet nu een speciaal team van acht personen (de spoorwegmossad) in om die dassen en bevers op te sporen en uit te roken. Foto: een lid van de Infiltratie- en Dassenburchtbestrijdings Force (IDF) ontmantelt een dassentunnel. Maar ja, wat dan. De eenstaatoplossing is ingewikkeld (bevers en dassen houden zich doorgaans niet aan door mensen opgestelde verdragen en conventies) dus moet het wel een tweestatenoplossing worden (een hek om het spoor met een ander stukje land voor bevers en mensen). Daar is veel om te doen want er zijn mensen die vinden dat het land toebehoort aan de dassen en bevers. En als er dan weer een of andere BBB-stemmende boer (een rechtse kolonist) een huisje bouwt op een stuk land van die dassen krijg je daar weer ophef over. Er zit eigenlijk maar een ding op: dassenburchten bombarderen, hun leiders opsporen en bevers gevangenzetten. Bonusvraag voor de magnetron. Welke wielrenner werd ook wel DE DAS genoemd?