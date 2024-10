Polen heeft een kutmaand achter de rug. Overstromingen tijdens storm Boris eisten de levens van 25 mensen. Premier Donald Tusk heeft inmiddels de zondebok gevonden: de bevers. Het geknaag van de zeker 120.000 Poolse bevers aan de Poolse dijken heeft volgens Tusk gezorgd voor verzwakkingen die fors hebben bijgedragen aan de watersnood. Het bestrijden van de bevers daar is ongeveer net zo lastig als het bestrijden van de wolven hier. Beide diersoorten worden door Europa beschermd. "Soms moet je kiezen tussen liefde voor dieren en de veiligheid van steden, dorpen en de stabiliteit van dijken. Dijken zijn tegenwoordig absolute prioriteit.”

Het AD zou het AD niet zijn als het niet de vraag zou stellen wat de oorlogsverklaring van Tusk betekent voor de 6000 bevers in Nederland. Kunnen we nog veilig door de Biesbos? Worden er straks burchten en dammen beklad met anti-bever-leuzen? Hangen er straks bordjes met 'voor bevers verboden' bij het Vondelpark? Gaan we allemaal dood? Het antwoord: Nederland hoeft voor de bever niet te vrezen. In Nederland kunnen we namelijk veel beter met water omgaan, zonder de schuld op een knaagdiersoort af te schuiven als het een keer misgaat.