Twee Nederlandse tieners (17) opgepakt voor Russische spionage, 'hackten Europol, Eurojust en Canadese ambassade'
Een reeks nieuwe arrestaties in de war on boys
De facto dit verhaal
Na een tip van de AIVD werden maandag twee 17-jarige Nederlandse jongens uit hun huis getrokken op verdenking van spionage voor Rusland. Het tweetal werd gisteren voorgeleid, waarna de rechter-commissaris bepaalde dat een van hen 14 dagen langer in hechtenis blijft, en de ander met enkelband onder huisarrest geplaatst wordt. Wegens de leeftijd van de verdachten wil het OM niet ingaan op de arrestaties. De Telegraaf sprak de vader van een van de verdachten en schrijft: "Justitie stelt volgens hem dat op 16 augustus een van hen een route liep door Den Haag langs onder andere de ambassade van Canada, politiedienst Europol en Eurojust, dat gaat over internationale strafzaken. Ze hadden een zogenoemde ’wifi-sniffer’ bij zich. Dat zijn apps of aparte apparaten die inventariseren welke wifi-netwerken er in de omliggende gebouwen worden gebruikt. Sommige sniffers onderscheppen ook data."
De vader beschrijft zijn zoon als "een fanatiek gamer en is handig met computers, met een fascinatie voor hacken. Maar een probleemgeval kun je hem niet noemen: hij gaat naar de havo, zit op hockey en slaapt nog met een knuffel in bed." Kortom, een aanstaande ruggenwervel van Nederland BV raakte verstrikt in wat tot nu toe de eerste Russische Spy Kids-zaak van dit land is. De jongen zou via Telegram in contact zijn gekomen met een 'pro-Russische hacker'. "„Een unieke zaak voor Nederland”, zegt onderzoeker Bart Schuurman, die studie maakt van Russische inmenging en sabotagepogingen in Europa. (...) Deze zaak lijkt anders. „Als je de zaken in kaart brengt waarbij Rusland gebruikmaakt van ’wegwerpagenten’, zie je meestal een handler die schuilgaat achter een anoniem Telegram-account. Vaak wordt er gewerkt met tussenpersonen, zodat moeilijk is vast te stellen wie er uiteindelijk achter zit. Soms is zo’n zaak terug te leiden naar de Russische diensten FSB of GROe.”
In Duitsland kwam dit overigens al wel vaker voor. Dusdanig zelfs dat dat de Duitse overheid een TikTok-campagne tegen het worden van een 'Russische wegwerp-agent' startte, zie onderstaand.
Werden Sie kein Wegwerf-agent
