Poolse luchtmacht schiet "minstens drie" Russische Shahed-drones neer boven eigen grondgebied

Artikel HOEVEEL?

Mogelijk ook ONZE en 'italiaanse' straaljagers actief boven Polen nu. Het zou gaan om "minstens drie" en "mogelijk meer" van die 1-propsdeltavleugel-krengen, ook wel 'Shahed' drones genoemd. Het Poolse MinDef beschrijft de aanval als: "As a result of attack by the Russian Federation on Ukrainian territory, there was an unprecedented violation of Polish airspace by drone-type objects." Kortom, niet voor Polen bedoeld kan gebeuren!

Update 07:43 - Poolse luchtmacht verklaart onderscheppingsoperatie TEN EINDE EN BEDANKEN SPECIAAL EN ALS ENIGE DE NEDERLANDSE LUCHTMACHT. "Wij danken de Koninklijke Luchtmacht @NATO_AIRCOM voor hun steun en de Koninklijke Luchtmacht @Kon_Luchtmacht, wiens F-35-jagers vanavond hebben bijgedragen aan de veiligheid in het Poolse luchtruim."
Update 08:23 - Het luchtruim boven Warschau en luchthavens Chopin, Modlin en Rzeszów zijn weer open.
Update 09:02 - Polen overweegt NAVO Artikel 4 aan te roepen, wat een soort NAVO-spoedberaad tot gevolg zou hebben.
Update 09:11 - Minister van Buitenlandse Zaken David van Weel heeft met een tweet gereageerd op de Russische dreiging, maar zegt (nog) niks over Nederlandse betrokkenheid bij onderscheppingsoperatie: "Russian drone violations of NATO airspace are unacceptable and a threat to Europe’s security. The Netherlands stands firmly with Poland. NATO must remain ready, and tougher sanctions must put greater pressure on Russia’s war economy."
Update 10:09 - Premier Schoof bevestigt nu ook van Nederlandse kant dat er inderdaad door ONZE F-35 gevechtsvliegtuigen ondersteuning is geboden om het Poolse luchtruim veilig te houden. Schoof schrijft: "Zojuist met de meest betrokken bewindspersonen, de @CDS_Defensie en de veiligheidsdiensten bijeengekomen om te spreken over de situatie in Polen. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Ik heb de Poolse premier @donaldtusk zojuist mijn steun betuigd en contact gehad met @SecGenNATO Mark Rutte. Goed dat Nederlandse F35 gevechtsvliegtuigen ondersteuning hebben kunnen bieden."

U de Nederlander wordt beDANKT

Impact!

Tags: Polen, Drones, Rusland
@Spartacus | 10-09-25 | 07:32 | 428 reacties

