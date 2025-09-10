Poolse luchtmacht schiet "minstens drie" Russische Shahed-drones neer boven eigen grondgebied
The Polish General Staff warns people against approaching, touching, or moving any downed drones or fragments found in Eastern Poland, instructing them to instead call 112 or notify the Police. https://t.co/xkuaAfinuh— OSINTdefender (@sentdefender) September 10, 2025
Mogelijk ook ONZE en 'italiaanse' straaljagers actief boven Polen nu. Het zou gaan om "minstens drie" en "mogelijk meer" van die 1-propsdeltavleugel-krengen, ook wel 'Shahed' drones genoemd. Het Poolse MinDef beschrijft de aanval als: "As a result of attack by the Russian Federation on Ukrainian territory, there was an unprecedented violation of Polish airspace by drone-type objects." Kortom, niet voor Polen bedoeld kan gebeuren!
Update 07:43 - Poolse luchtmacht verklaart onderscheppingsoperatie TEN EINDE EN BEDANKEN SPECIAAL EN ALS ENIGE DE NEDERLANDSE LUCHTMACHT. "Wij danken de Koninklijke Luchtmacht @NATO_AIRCOM voor hun steun en de Koninklijke Luchtmacht @Kon_Luchtmacht, wiens F-35-jagers vanavond hebben bijgedragen aan de veiligheid in het Poolse luchtruim."
Update 08:23 - Het luchtruim boven Warschau en luchthavens Chopin, Modlin en Rzeszów zijn weer open.
Update 09:02 - Polen overweegt NAVO Artikel 4 aan te roepen, wat een soort NAVO-spoedberaad tot gevolg zou hebben.
Update 09:11 - Minister van Buitenlandse Zaken David van Weel heeft met een tweet gereageerd op de Russische dreiging, maar zegt (nog) niks over Nederlandse betrokkenheid bij onderscheppingsoperatie: "Russian drone violations of NATO airspace are unacceptable and a threat to Europe’s security. The Netherlands stands firmly with Poland. NATO must remain ready, and tougher sanctions must put greater pressure on Russia’s war economy."
Update 10:09 - Premier Schoof bevestigt nu ook van Nederlandse kant dat er inderdaad door ONZE F-35 gevechtsvliegtuigen ondersteuning is geboden om het Poolse luchtruim veilig te houden. Schoof schrijft: "Zojuist met de meest betrokken bewindspersonen, de @CDS_Defensie en de veiligheidsdiensten bijeengekomen om te spreken over de situatie in Polen. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Ik heb de Poolse premier @donaldtusk zojuist mijn steun betuigd en contact gehad met @SecGenNATO Mark Rutte. Goed dat Nederlandse F35 gevechtsvliegtuigen ondersteuning hebben kunnen bieden."
❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025
Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.
Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W
BREAKING: A Russian drone struck a residential building in the village of Vyryky, Lublin region, Poland, damaging the roof and a parked car.— Clash Report (@clashreport) September 10, 2025
