De Telegraaf schrijft dat de eerste treinaanrijding met een wolf een feit is, al was dit zeer wel mogelijk in oktober 2023 ook al eens het geval, en viel zelfs te vermoeden dat het verantwoordelijke treintoestel 'Annemarie Jorritsma' heette. Maar goed, inmiddels dus overdwars bevestigd door een ProRail-woordvoerder, al gaat dat om 2025. "Ons spoor ligt dwars door natuur- en landelijke gebieden, waar wolven voor komen en we hebben een eerste melding van een aanrijding met zo’n roofdier gehad." Het plaatsdelict houden ze overigens GEHEIM. "Ze wil niet zeggen waar dit incident plaatsvond. ,,Nee, dat zou mogelijk kijkers kunnen trekken en dat willen we niet.”" Maar wees nou wel, we hebben het hier over een heel kleine minderheid die het voor de vreedzame meerderheid verpest, de rest van de 1799 incidenten en 32.000 minuten vertraging werden veroorzaakt door herbivoren. En dan vooral herten, en dit jaar veel meer dan vorig jaar ook: 408 in 2024 versus maar liefst 568 in 2025. Dáár zou het spoor van terug geëist moeten worden, niet de roofdieren!