Het ging woensdag (weer eens) mis op het traject Rotterdam-Schiphol en de trein die de gestrande passagiers moest ophalen strandde vervolgens ook. Dikke vette zucht en wat toen ineens een paar uur te laat ons stationnetje kwam binnengereden: het incidentenverslag van de ICB (incidentenbestrijding) van ProRail. Geinig! De NS wilde niet ingaan op de oorzaak ('dat wordt uitgelezen op de werkplaats') dus dan halen we dat wel uit het evaluatierapport! We lezen allereerst dat de trein 'defect in de fasescheiding' heeft gestaan. Veel afkortingen (beetje gokken maar we denken OBI = On Board Instructor, NSR = de NS, AL = coördinerend baasje Algemeen Leider, R-MBN = Regelkamer Mobiele Bijsturing Nederland, OvD-I = Officier van Dienst Incidentbestrijding, OEK = Overgang en Kruising, enz.) en dan lezen we de evaluatie: