Het was weer eens op prachtige wijze raak bij de NS van 'ons'. Ze vinden altijd wel een manier om een trein niet (op tijd) te laten rijden en als er toevallig wel een keer een trein rijdt doen ze keihard hun best om het ding niet op de bestemming te laten komen. En Mosterd kan het weten, want hij ging een weekje naar Spanje en het liep op de terugreis natuurlijk met álle vervoersmiddelen (Spaanse bus, Spaanse trein, vliegtuig, Nederlandse metro, Nederlandse bus) gesmeerd behálve weer eens met de Nederlandse trein. Bij de trein kunnen ze namelijk NIKS, behalve ervoor zorgen dat het ding stinkt naar pis, mandarijn, schoolkinderen, zweet, natte hond, rotte eieren en kak van zwervers, en dat je je helemaal scheel betaalt om staand in een overvol pishok uren later of helemaal nooit op je bestemming te komen. Zelfs voor het vervangend vervoer moet je betalen - je kan eerst een uur van hot naar her lopen en dan pleuren ze je een halfuur later op het verkeerde station zonder enige vorm van informatie weer op een roteind lopen van het station eruit tegen een toeslag, het is te belachelijk voor woorden. ALLEMAAL MET DE TREIN, roepen ze dan.

Enfin, ook op de intercity van Rotterdam naar Schiphol is het natuurlijk vaker wel dan niet gezeik. Er ging weer eens een nieuwe trein kapot en de evacuatietrein die de mensen moest komen halen ging ook kapot. Dat waren weer zo'n 300 mensen die te laat of gewoon helemaal niet kwamen opdagen op hun werk, bij een sollicitatiegesprek, op een belangrijke afspraak, bij oma. En als je compensatie probeert te halen krijg je allemaal ingewikkeld gedoe voor je voeten gesmeten, en een pedante schijtlollige bek van ene ^KJ op de koop toe. "Het zijn inmiddels bekende problemen voor mensen die veel op het traject reizen. Veel treinen rijden niet, of hebben vertraging. 'Het is echt gênant', zegt reiziger Joost de Pauw nadat hij na ruim 3,5 uur eindelijk op eindbestemming Schiphol is aangekomen." Dat noemt de NS dan: 'Kinderziekten'. Of: 'Een samenloop van omstandigheden'. Hoe kun je nou als organisatie al dertig jaar lijden onder kinderziekten, en samenlopen van omstandigheden? Want dit gedoe met die nieuwe trein had natuurlijk weer helemaal NIEMAND aan zien komen. Wat heeft die Koolmees eigenlijk gerookt?