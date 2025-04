U was het misschien even vergeten, maar er is nog altijd een elke dag opnieuw "toenemende Russische dreiging" (NOS) van een Oost-Europese invasie van NAVO-landen waar het de middelen noch het motief voor heeft. En wat blijkt? Het Nederlandse spoor en asfalt heeft er de middelen ook niet voor - niet alleen voor Nederlands vier elektrische golfkarretjes, maar ook niet als doorvoerhaven voor Amerikaans materieel.

"Hans Damen, nu brigadegeneraal buiten dienst, maar enkele jaren geleden leider van de Defensie Taskforce Logistiek, zegt dat we "heel veel zijn vergeten" van hoe het vervoer van materieel tijdens de Koude Oorlog ging. Volgens hem staat de Nederlandse infrastructuur er "redelijk" voor, maar is er "nog heel veel nodig". Damen wijst op een rapport uit januari waarin de Europese Rekenkamer concludeerde dat de strijdkrachten van de EU-lidstaten zich nog niet snel genoeg door de EU kunnen verplaatsen. "Het is hoog tijd dat we het tempo opvoeren", luidt het rapport. Ook de Europese Commissie zegt dat er nog altijd "flinke obstakels" zijn voor het ongehinderd verplaatsen van troepen en materieel door de EU."

En het spoor is ook niet meer wat het geweest is. "Tunnels zijn niet altijd groot genoeg en sommige bruggen moeten worden verbreed. De Rotterdamse Waalhaven is een belangrijke plek waar oorlogsmaterieel vanuit schepen rechtstreeks op treinen naar het Oosten wordt gezet. Dat moeten eigenlijk treinen van 740 meter zijn, maar in de Waalhaven is daar nu maar één spoor geschikt voor. "We gaan nu zes van die grote opstelsporen maken", zegt John Voppen, bestuursvoorzitter bij ProRail. "Dat is een enorme puzzel en een enorme klus, die met de militaire dreiging extra urgentie heeft gekregen.""

Zijn dit onze treinen naar het Oosten nog wel?