Reiskostenvergoeding (nog) wassen neus, 'bij 95% werknemers niks veranderd', benzine pleurisduur
Surprise!
Ja wie had dat nou verwacht toen het kabinet met veel poeha dat steunpakket van 1 miljard aankondigde met daarbij de opmerking dat goedkoper tanken er niet in zit, omdat tanken goedkoper maken 'heel duur' is. Die hogere reiskostenvergoeding is ingevoerd bij 5% van de werknemers. Oftewel: niet bij 95% van de
rijdende pinautomaten werknemers. En dat zijn dan ook alleen nog maar werknemers. Figuren van de Rabobank, wier schuld de hele heisa trouwens is, voorspellen dat een litertje peut meer dan € 2,80 gaat kosten. Welnu, misschien zit die reiskostenvergoeding (ging 21 mei in) met terugwerkende kracht wel bij de salarisrun van juni, en misschien dat we dan (ook met terugwerkende kracht) eindelijk eens wat horen over dat GRATIS BIER.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Verlagen brandstofaccijns geen optie voor D66: 'Sneller onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen'
Even een Sortimo-inrichting in de BENENWAGEN bouwen
Doemscenario Diesel Dreigt
Ga dan ook benzine rijden!
Duurste benzine ooit NOG DUURDER
Loop naar de pomp, dat is goedkoper dan rijden
HOERA. Hoogste benzineprijs OOIT in Nederland
Het nieuwe normaal: kijken, kijken, niet tanken
Nu ook al niet meer zoals toen niet meer te betalen: benzine en diesel
Foto: Nederlands populairste tankstation, de STAR in Elten (D)
Ook al niet meer te betalen: beledigen, fiets stelen, winkeldiefstal en mishandelen
FOTO: De hand waaruit onze pleziercenten worden gejat