Ja wie had dat nou verwacht toen het kabinet met veel poeha dat steunpakket van 1 miljard aankondigde met daarbij de opmerking dat goedkoper tanken er niet in zit, omdat tanken goedkoper maken 'heel duur' is. Die hogere reiskostenvergoeding is ingevoerd bij 5% van de werknemers. Oftewel: niet bij 95% van de rijdende pinautomaten werknemers. En dat zijn dan ook alleen nog maar werknemers. Figuren van de Rabobank, wier schuld de hele heisa trouwens is, voorspellen dat een litertje peut meer dan € 2,80 gaat kosten. Welnu, misschien zit die reiskostenvergoeding (ging 21 mei in) met terugwerkende kracht wel bij de salarisrun van juni, en misschien dat we dan (ook met terugwerkende kracht) eindelijk eens wat horen over dat GRATIS BIER.