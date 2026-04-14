Steunpakket 1 miljard, benzine NIET goedkoper
Benzine en diesel niet goedkoper want dat kost volgens Den Haag 'veel geld'
Om de pijn van de oorlog in Iran te verzachten verrast het kabinet-Keenan I de bloedende samenleving met een inlegkruisje van circa 1 miljard euro. Minder teringduur tanken zit er voorlopig niet in: het verlagen van de accijns vinden ze in Den Haag 'heel duur' en dus kiezen de meeste ministers voor andere maatregelen. Denk aan hogere reiskostenvergoeding, tijdelijke halvering motorrijtuigenbelasting grijze kentekens, steun voor armste huishoudens in energienoodfonds, extra geld voor isoleren van huizen. Hebben veel mensen dus precies helemaal niks aan, maar hey, gelukkig gaat de onbelaste reiskostenvergoeding van 23 naar 25 cent per kilometer. Joepie! Na het weekend wordt het steunpakket gepresenteerd; mogelijk dat we dan nog horen over gratis bier voor iedereen.
