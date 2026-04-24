Beetje een splijtzwam hier op de redactie aangezien grofweg de helft heel erg van gamen houdt en de andere helft wat beters te doen heeft en zo nu en dan nog buiten komt ook. Maar! Nu is er dus een rpg over Nederlandse politiek met Jetten in de hoofdrol en het leuke is dat je 'm ook gewoon op het terras kunt spelen, en dat iemand deze zooi gratis en voor niets in elkaar heeft zitten priegelen natuurlijk. Uw scribent van dienst gamet eigenlijk sinds Final Fantasy 7 niet meer dus heeft verder ook geen idee maar als we dit een cijfer moeten geven dan zouden we zeggen: 10/10. Van de makers van de Politieke Porpcorncast ook nog eens, wat wil een mens nog meer. Apple hier, Android hier.