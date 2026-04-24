Vrijdagavond EINDELIJK een satirische simulator-game over Nederlandse politiek spelen
zin in
Beetje een splijtzwam hier op de redactie aangezien grofweg de helft heel erg van gamen houdt en de andere helft wat beters te doen heeft en zo nu en dan nog buiten komt ook. Maar! Nu is er dus een rpg over Nederlandse politiek met Jetten in de hoofdrol en het leuke is dat je 'm ook gewoon op het terras kunt spelen, en dat iemand deze zooi gratis en voor niets in elkaar heeft zitten priegelen natuurlijk. Uw scribent van dienst gamet eigenlijk sinds Final Fantasy 7 niet meer dus heeft verder ook geen idee maar als we dit een cijfer moeten geven dan zouden we zeggen: 10/10. Van de makers van de Politieke Porpcorncast ook nog eens, wat wil een mens nog meer. Apple hier, Android hier.
Kabinet Jetten: 4 JAAR OPHEF is nu live 🇳🇱— Politieke Popcorncast 🍿🍿🍿 (@polpopcorncast) April 23, 2026
Speel 4 jaar premier in de meest chaotische satirische politieke simulator van 2026.
iOS: https://t.co/qxQWO0X8jq
Android: https://t.co/sZt29g8wJi pic.twitter.com/Ft9g9fwenw
Dit wil je ook lezen
Steunpakket 1 miljard, benzine NIET goedkoper
Benzine en diesel niet goedkoper want dat kost volgens Den Haag 'veel geld'
EHSAN JAMI: Oproepen tot de-escalatie door Europese leiders zijn laf en kortzichtig
In de mail: wederom een opinie van Ehsan Jami, ooit 's lands op een na bekendste ex-moslim, thans promovendus bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en tevens ook daarnaast geboren Iraniër.
Bassiehof – De kruiperigheid van Rob Jetten en consorten richting Kiev mag wat minder
Alsof Den Haag de ring moet kussen
JA KOM NOU. Nu was D66 opeens niet 'in alle scherpte' op de hoogte van fouten cv Van Berkel
Alsof we allemaal het geheugen van een goudvis hebben
INFORMATEUR HANS WIJERS STAPT OP
Dat waren twee geweldige dagen
Okee en NU? Een TIJDPAD
Even toekomstzagen