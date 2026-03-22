SAD. Geertje Wilders probeert Rob Jetten te verlinken bij Daddy Trump om oude tweet
Geertje cancel culture
Dear President @realDonaldTrump this is what the new Dutch Prime Minister @MinPres Jetten wrote about you after you won the elections in November 2024:— Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 22, 2026
“Trump, a convicted criminal, becomes president of the US. A misogynist who wants to take away hard-won freedoms, such as… pic.twitter.com/9ex0p1127u
Donald Trump staat bekend om twee dingen: zijn gekke kapsel en dat hij het belangrijk vindt dat mensen op social media zich een beetje respectvol uitdrukken. Het is bij Donald Trump altijd 'de heer die en die zus' en 'met veel leedwezen namen wij kennis van zo', de ene Truth met nog meer egards geplempt dan de vorige. Vandaar dat Donald Trump dan ook enorm geschrokken zal zijn nu zijn goede vriend Geert Wilders hem erop wijst dat Rob Jetten een keer iets onaardigs over hem heeft getwitterd. Sliep uit! Straks mag Rob Jetten niet op het leuke bankje in het Witte Huis zitten en krijgt hij lekker straf! Kijk maar naar wat er met Zohran Mamdani gebeurde!
"Nee maar Oom Donald hij noemde u een CRIMINEEL!"
🚨 Funniest. President. EVER!— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 21, 2025
REPORTER TO ZOHRAN MAMDANI: "Are you affirming you think President Trump is a FASCIST?"
MAMDANI: "I've-"
PRESIDENT TRUMP: "-that's OK. You can just say YES. It's easier than explaining it, I don't mind." *Pats Mamdani on the back*
OMG 😭😭 pic.twitter.com/vBnM9dMi8k
PS - Deze sukkel moet zijn eigen tweets gaan bedenken
Een goede binnenkomer als hij Witte Huis bezoekt. https://t.co/mmjFb7skw6— Derk Jan Eppink (@djeppink) March 22, 2026
