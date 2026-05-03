Ja en nog even resumerend: de oorlog, die eigenlijk geen oorlog is maar een kleine excursie, is sinds een paar dagen voorbij, niet omdat hij daadwerkelijk voorbij is, maar omdat Trump anders steun bij het congres moet ritselen en daar hij heeft geen geduld voor en/of fiducie in. Klinkt ook loeisaai, dat politiek handwerk en zo, waarom zou je. Inspirerend! Ondertussen noemde Trump gisteren het hervatten van de luchtaanvallen een 'mogelijkheid', en diende Iran een 14-puntenplan in, dat ervoor zou moeten zorgen dat de oorlog die geen oorlog is binnen dertig dagen daadwerkelijk geen oorlog meer is. Een greep uit de wensen: gouden Trumptelefoons voor alle Iraniërs waarborgen tegen toekomstige militaire agressie, het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de omgeving van Iran, een einde aan de zeeblokkade, Iraans geld waar beslag op is gelegd moet weer vrijelijk rollen, herstelbetalingen, alle sancties moeten weg, het vechten in Libanon moet stoppen, en er moet een nieuwe manier komen om de Straat van Hormuz te bestieren. Vraag is natuurlijk of Iran bereid is hier al haar nucleaire ambities voor af te zweren; daar lijkt het vooralsnog niet op. Trump heeft het voorstel nog niet gelezen, maar kan zich 'niet voorstellen dat het acceptabel is'. "They have not yet paid a big enough price for what they have done to Humanity, and the World, over the last 47 years." Gesproken als een ware vredespresident. Afijn, we gaan maar weer eens live.

Update 11:00 - Maar het regime, meneer, dat blijft, althans, voorlopig. Ondertussen zit Iran alweer 65 dagen zonder internet. Wij hadden laatst een uur geen wifi en dat was ruk.

Update 14:31 - Iran trekt zich niets aan van spierballentaal Amerika, aldus Iran.