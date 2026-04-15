Liveblog oorlog Iran. 'afgelopen 24 uur 20+ schepen door Hormuz, 8 tegengehouden door US Navy', 'partijen dichterbij verlenging wapenstilstand'
Welkom in liveblog 83, het koninklijke liveblog 82 las u hier
Amerikaanse blokkade voor alle schepen van en naar Iraanse havens nu volledig van kracht
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
Het is lente en de makkers zijn OPTIMISTISCH al zegt dat precies niets omdat je het met Trump nu eenmaal nooit weet en dat is meteen zijn grootste strategische asset. Eerst even wat cijfers. Volgens Amerikaanse officials tegen de Wall Street Journal zijn er de afgelopen 24 uur meer dan 20 commerciële schepen door De Straat gevaren. Deze cijfers zijn op dit moment niet te verifiëren, en mogelijk waren de doortochten ook niet te zien op trackers omdat de transponders voor de veiligheid uitstonden.
Later zei een official tegen dezelfde Wall Street Journal dat de Amerikaanse marine daarbij 8 schepen heeft tegengehouden die van of naar Iraanse havens voeren. En die blokkade heeft serieuze gevolgen voor de Iraanse overheidsinkomsten, want het kost de theocraten zo'n $435 miljoen per dag, ofwel $13 miljard per maand, want "over 90% of Iran's $109.7B in annual trade transits the Persian Gulf. Oil/gas accounts for 80% of government export earnings and 23.7% of GDP."
Trump zegt tegen meerdere journalisten dat hij optimistisch is over het naderende einde van de oorlog. Tegen FOX zegt hij onderstaand "I view it as very close to over". En tegen ABC News trakteert hij ook op een Trumpiaanse spraakwaterval die we toch lezen als optimisme over het naderende einde van de operatie: "President Trump told me today he isn't thinking about extending the ceasefire. He doesn't think it will be necessary. "I think you’re going to be watching an amazing two days ahead," he said. "I really do." I asked if the war ends with a deal, or "do you just say, look, we knocked out their capability and that’s it?" TRUMP: "It could end either way, but I think a deal is preferable because then they can rebuild. They really do have a different regime now. No matter what, we took out the radicals. They’re gone, no longer with us.""
Afijn, we gaan weer eens live.
Update 08:12 - In een vrij andere boodschap dan die van Trump zegt het hoofd van de Mossad David Barnea dat de Israëlische missie niet voltooid is tot er een Iraanse regime change is, en dat zijn dienst intensief gepland heeft voor het bereiken van dit doel, nadat de luchtaanvallen zouden stoppen. Tijdens een toespraak op een Holocaust gedenkceremonie (video) zei hij: “Our mission has yet to be completed. We didn’t think that this mission would be completed immediately with the end of the battles. But we planned intensively for our campaign to continue and achieve results even in the period after the strikes in Tehran.” Mossad’s responsibility in the matter, he said, will end “only when this radical regime is replaced. The regime that wants to destroy us must disappear from the world."
Update 08:20 - Unieke POV-video wel: een FPV-drone van Hezbollah raakt een rijdende IDF-Hummer in Zuid-Libanon.
Update 08:33 - Ook wel unieke video: Franse Rafale schakelt Shahed-drone uit boven Erbil.
Update 08:43 - De Financial Times bericht dat Iran een in eind 2024 verkregen, Chinese spionagesatelliet heeft ingezet om Amerikaanse basissen te kunnen monitoren in Saoedi-Arabië, Jordanië, Bahrain, Irak, Koeweit, Djibouti, Oman en de Emiraten. "The TEE-01B satellite, built and launched by Chinese company Earth Eye Co, was acquired by the Islamic Revolutionary Guard Corps' Aerospace Force after it was launched into space from China, the report said, citing leaked Iranian military documents. Iranian military commanders directed the satellite to monitor major U.S. military sites, the newspaper said, citing time-stamped coordinate lists, satellite imagery and orbital analysis. The images were taken in March before and after drone and missile strikes on those locations, the FT said."
Update 12:05 - Amerikaanse officials bevestigen aan de Washington Post dat het derde vliegdekschip USS George H.W. Bush onderweg is naar het Iraanse operationele gebied, en dat de Boxer Amphibious Ready Group en z'n 11th Marine Expeditionary Unit eind deze maand in hetzelfde gebied aankomen. De Washington Post kopt dit 'nieuws' als: "U.S. sends thousands more troops to Mideast as Trump seeks to squeeze Iran", maar dat wisten we dus eigenlijk al weken. En dan moet alleen nog de aanstaande verschijning van de Tripoli Ambphibious Strike Group bevestigd worden.
Update 12:26 - Meer dan 200 Iraanse matrozen die na die torpedoaanval door een Amerikaanse onderzeeër gestrand waren in Sri Lanka keren terug naar wat er over is van huis.
Update 12:56 - Het AP bericht dat Iran en Amerika dichter richting een verlenging van een wapenstilstand bewegen. "Mediators moved closer Wednesday to extending the ceasefire between the United States and Iran and restarting negotiations to salvage the fragile truce before it expires next week."
Footage of a Hezbollah FPV drone striking a lightly armored Israeli HMMWV in southern Lebanon.
Geen CENTCOM maar Indo-Pacific Command maar te knap om niet te delen dus (bron na breek)
Een blokkeermakker
U.S. Navy guided-missile destroyers are among the assets executing a blockade mission impacting Iranian ports. The blockade is being enforced impartially against vessels of all nations entering or leaving coastal areas or ports in Iran. A typical destroyer has a crew of more than…
Ja ze is echt kijk maar
Flight ops across the Indo-Pacific. ⚓️🇺🇸
U.S. Navy Sailors and Marines with the 11th Marine Expeditionary Unit conduct flight operations aboard USS Portland (LPD 27) in the Pacific Ocean. Seamless integration between Navy and Marine Corps forces ensures rapid response and…
