Liveblog oorlog Iran. Trump vindt Iraans vredesvoorstel "TOTAAL ONACCEPTABEL"
Liveblog 111 alweer, waarin de impasse compleet lijkt. Liveblog 110 las u hier.
Samengevat!
May 10, 2026
Iran presenteerde gisteren een aantal voorwaarden voor vredesonderhandelingen, waaronder Amerikaanse herstelbetalingen voor oorlogsschade, het opheffen van alle sancties, volledige soevereiniteit over Hormuz en het vrijgeven van bevroren tegoeden. Trumps reactie daarop luidde dus dat dit "TOTAAL ONACCEPTABEL" is, en aan de telefoon met Axios noemt hij het ook nog ongepast: "I don't like their letter. It's inappropriate. I don't like their response". De Wall Street Journal schrijft op basis van anonieme dat het Iraanse voorstel simpelweg niet in ging op de nucleaire kwestie, en daar is het Trump nu juist primair om te doen. Afijn, wij gaan weer tankers turven en live.
Update 08:15 - Hezbollah's symbolische 'hoofdstad van verzet' Bint Jbeil lijkt nu definitief bevrijd door de IDF, zie onderstaande beelden.
Update 08:29 - Was ons in het geweld van de impasse even ontgaan, maar de Wall Street Journal schrijft dus dat Israël in IRAK een geheime basis had voor eventuele Search and Rescue-missies in Iran, en deze soms zowaar tegen Iraakse milities verdedigde. "Israel set up a clandestine military outpost in the Iraqi desert to support its air campaign against Iran and launched airstrikes against Iraqi troops who almost discovered it early in the war, people familiar with the matter including U.S. officials said. Israel built the installation, which housed special forces and served as a logistical hub for the Israeli air force, just before the war started with the knowledge of the U.S., the people said. Search-and-rescue teams were positioned there in case Israeli pilots were downed. None have been."
Bint Jbeil verloren, rampspoed geboren (voor Hezbollah)
Hezbollah just lost one of its most symbolic cities.— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 11, 2026
Bint Jbeil, once called the “capital of the resistance”, is now in IDF hands. The Israeli army is liberating Hezbollah strongholds for the Lebanese nation. pic.twitter.com/az29NJyIEH
Het hele Bibi-interview van 119 Minutes
CENTCOM-sfeerbeeld
U.S. Marines rappel from an MH-60S Sea Hawk while training on the flight deck of USS Tripoli (LHA 7), May 8. This training ensures Marines remain ready, should they be called to board non-compliant ships during the U.S. blockade against Iran. pic.twitter.com/t4V3iephVs— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 10, 2026
