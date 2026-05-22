Het was ff spannend maar het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat Trump NIET terugfluiten van zijn avontuurtje in het Midden-Oosten. Republikeinen waren al een tijdje aan het zwoegen om stemmen bij elkaar te krijgen tegen een resolutie die opriep tot het beëindigen van de oorlog, maar toen het niet lukte om genoeg tegenstemmen te verzekeren besloten ze de stemming uit te stellen naar volgende maand. Zodoende kan Trump nog eventjes ongestoord zijn gang gaan en daarvan maakt de vredespresident dankbaar gebruik door zijn dreigementen richting Iran van 3 dagen geleden maar ff te retruthen. Verder een relatief rustig nachtje met 1 Hezbollah-drone-alarm in Israël, 1 confrontatie (met waarschuwingsschoten) in de Straat van Hormuz, geen nieuwe ruzie dan wel vrijpartij tussen Trump en Netanyahu en geen nieuwe ontwikkelingen in de nog altijd bezige onderhandelingen. Wel lezen we in de Jerusalem Post dat Iran achter de schermen mogelijk werkt aan een verrassingsaanval op Israël en de Golfstaten. Iran zou volgens 'intelligence officials' de conclusie van de VS en Israël om van het diplomatieke pad af te stappen niet willen afwachten en een aanval 'similar to the one at the start of Operation Epic Fury and Operation Roaring Lion' met raketten en drones overwegen. Mocht dat gebeuren, of mochten de onderhandelingen slagen, klappen of mocht Trump ineens iets heel anders doen, dan leest u het HIERONDER.

Update 10:03 - Slecht nieuws voor Taiwan, daar gaat een wapenleverantie van de VS op pauze 'vanwege de oorlog in Iran', Trump stuurt wel 5000 militairen naar Polen.

Update 11:46 - Volgens Al Jazeera gemengde geluiden rond de onderhandelingen tussen Iran en de VS. Een adviseur van de president van de Verenigde Arabische Emiraten noemt de kans op een deal '50-50'. Pakistaanse bronnen melden dan weer dat het nog altijd 'deadlocked' is.

Update 13:56 - Niet verrassend, maar het aanvankelijk schrappen van die 5000 militairen naar Polen kwam uit de koker van stabiel genie Pete Hegseth, die werd teruggefloten door Trump.

Update 14:50 - Volgens Iraanse media heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de Pakistaanse buitenlandminister en de van Iraanse minister van Binnenlandse Zaken over opties voor Irans nieuw vredesvoorstel. Staatsmedia berichten zelfs dat het hoofd van het Pakistaanse leger Asim Munir (?) onderweg is naar Iran.