Goed nieuws voor Amerikanen: de Iran-oorlog, die eigenlijk geen oorlog is maar een bijzondere excursie, duurt vergeleken met andere hele lijvige oorlogen nog helemaal niet zo lang (laat staan vergeleken met andere bijzondere excursies). Handige grafiek op de tijdlijn van Trump, die er zelf ook nogal van onder de indruk lijkt ('Wow. Study this Chart!'). Of het einde in zicht is blijkt volgens CNN mogelijk later vandaag, als Iran reageert op een Amerikaans voorstel om het conflict te beëindigen. Voor wat het waard is: gisteren had Trump het al over "very good talks", overigens niet te verwarren met eerdere "very good talks", die uiteindelijk nergens toe leidden.

Over dingen die niet lang duren gesproken: Project Freedom, de CENTCOM-escortmissie voor commerciële schepen door de Straat van Hormuz, werd na twee dagen alweer gepauzeerd. Volgens een skoep van NBC kwam dat omdat meerdere bondgenoten zich ertegen verzetten, en Saoedie-Arabië zelfs aankondigde dat Amerika zijn luchtruim en legerbases er niet voor mocht gebruiken. Idealiter zoek je zoiets van tevoren uit, maar goed, het is natuurlijk niet altijd feest.

In Iran zit het regime ondertussen ook niet stil, maar voerde de afgelopen weken 'de snelste golf' aan politieke executies uit de recente geschiedenis uit. Je zou bijna gaan hopen op regime change, maar dat is volgens Trump natuurlijk al lang gebeurd, dus nergens voor nodig. Afijn, lang verhaal kort, we gaan maar weer live.

Update 10:41 - Voor wie het nog bijhoudt (wij): Iraniërs zitten al 69 dagen zonder internet.

Update 10:49 - Iraans politicus: Amerika moet nieuwe 'wettelijke regime' in Straat van Hormuz accepteren, ziet geen alternatief.

Update 12:50 - Er is weer eens een zoon van een Hamas-onderhandelaar uit het leven geschaakt door Israël. Het gaat om Azzam al-Hayya, zoon van Hamas-bobo Khalil al-Hayya. Deze Khalil was ook doelwit (of: behoorde tot de doelwitten) in september toen Israël die veelbesproken aanval uitvoerde op de Hamas-vergadering in Doha. Daarbij kwam destijds wel een andere zoon van Khalil om het leven: Hammam (niet het washok met stoomfunctie). Volgens Hamas is de strike op Azzam een poging om bij vaders 'de wil van het verzet en zijn politieke standpunten te beïnvloeden'.

Update 17:24 - De Iraanse president Pezeshkian heeft de mismaakte Mojtaba Khamenei gesproken en zegt daar achteraf over: "We spoke with him for nearly two and a half hours… his views and the way he interacted were truly sincere and humble_. For a leader to treat someone in such a manner, he truly had such a demeano_r.”