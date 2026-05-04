Liveblog oorlog Iran. CENTCOM gaat vanaf vandaag buitenlandse schepen door Hormuz leiden, operatie heet 'Project Freedom'
In liveblog 104 vieren we de VRIJHEID (niet van NL dat is morgen pas maar van Hormuz en dan vooral het plan ertoe, maar toch), liveblog 103 las u hier.
Ja, toch ambitieus, spannend en wie weet zelfs effectief. De Amerikaanse krijgsmacht zegt naar de hoogste versnelling te gaan schakelen om het verkeer door Hormuz weer op gang te krijgen. CENTCOM schrijft: "The mission, directed by the President, will support merchant vessels seeking to freely transit through the essential international trade corridor. (...) U.S. military support to Project Freedom will include guided-missile destroyers, over 100 land and sea-based aircraft, multi-domain unmanned platforms, and 15,000 service members."
Echter, het lijken nadrukkelijk geen escortmissies voor alle schepen te worden, want daar zijn simpelweg niet genoeg marineschepen voor. In plaats daarvan komt de operatie volgens de Wall Street Journal ongeveer op het volgende neer: "The mission is to coordinate with vessels, countries, and insurance companies so they can stay updated on the best and safest lanes to transit the strait, and if they should need it, U.S. vessels will be on hand to intervene if hostile Iranian vessels or aircraft attempt to challenge their transit."
De Iraanse reactie op het plan is inmiddels ook binnen, en luidt dat Amerikaanse schepen die de Straat betreden aangevallen zullen worden: "“We warn that any foreign armed forces, especially the aggressive US military, will be targeted if they intend to approach or enter the Strait of Hormuz,” said the Khatam al-Anbiya joint military command. Any US effort to change the current situation would only make conditions more complex and endanger vessels in the area, according to the statement. It added that safe passage through the strait must be coordinated with Iran’s armed forces."
Oftewel, het is weer eens blufpokeren met de wereldeconomie als inzet. Afijn, wij gaan weer tankers turven en LIVE.
Update 09:20 - Om 'vertrouwen op te bouwen' overhandigt Amerika 22 Pakistaanse bemanningsleden van een Iraans containerschip, die tot nu toe gestrand waren op hun geblokkeerde schip, aan de Iraanse autoriteiten.
Update 12:35 - Iran claimde dat het een Amerikaans marineschip in Hormuz had geraakt met een projectiel, een Amerikaanse official ontkent dit.
Update 13:09 - Ook CENTCOM ontkent nu dat er een Amerikaans marineschip zou zijn geraakt. "No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports."
Trumps bijsluiter
According to U.S. President Donald J. Trump, “Project Freedom,” a U.S. naval mission to escort vessels through the Strait of Hormuz, will begin on Monday. Per the statement on his Truth Social app, many seafarers are running low on food, store stuffs, and other supplies, and… pic.twitter.com/tChs7jz1wk— OSINTdefender (@sentdefender) May 3, 2026
