Zit er zowaar schot in de Zaak van Hormuz? Axios schrijft: "Iran through Pakistani mediators gave the U.S. a new proposal for reaching a deal on the reopening of the Strait of Hormuz and the ending of the war, with nuclear negotiations postponed for a later stage, according to a U.S. official and two sources with knowledge." Nou, da's geweldig, maar de Amerikaanse delegatie was niet in Pakistan om het voorstel in ontvangst te nemen, en na Islamabad vloog die Iraanse MinBuz verder naar St. Petersburg voor een integriteitsontbijtje met Poetin.

En wat de inhoud van het voorstel betreft: de enige kwestie waarin Trump werkelijk onbuigbaar lijkt is de mogelijkheid van een Iraans kernwapen. Daar wil hij überhaupt niet over onderhandelen, laat staan dat die onderhandelingen uitgesteld zouden kunnen worden, want wat hem betreft zijn die onderhandelingen er helemaal niet. Kortom, alles muurvast. Afijn, we gaan weer tankers turven en LIVE!

Update 09:15 - Maritiem inlichtingenbedrijf Windward schrijft dat er op 25 april 19 schepen door Hormuz voeren, allemaal met transponder aan, en dat ze geen 'dark activities' waarnamen.

Update 09:58 - Amerika heeft al het diplomatieke- en veiligheidsmaterieel uit Islamabad verwijderd, en lijkt niet te verwachten binnenkort terug te keren voor onderhandelingen. "US forces ​removed security equipment from the Pakistani capital of Islamabad on Sunday, Pakistani government sources said, signaling that any US delegation was unlikely to return for talks ​soon. Two US Air Force C-17s carrying security staff, equipment and vehicles used to protect US officials flew out of Pakistan, two Pakistani government sources told Reuters on Sunday."