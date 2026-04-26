Ja net op het moment dat de oorlog in Iran zich in rustiger vaarwater bevindt qua wapengeweld gaan de wapens gewoon weer af. Voor de verandering niet in het Midden-Oosten, maar in Washington. De mislukte aanslag bij het Correspondents' Dinner van vannacht betekent echter helemaal niets voor de oorlog met Iran, zo verzekert Trump de wereld: "This is not going to deter me from winning the war in Iran. I don’t know if that has anything to do with this; I really don’t think so, based on what we know." Voorafgaand aan het Dinner meldde Trump nog dat hij Kushner en Witkoff toch niet naar Pakistan liet afreizen voor onderhandelingen met de Iraanse MinBuz Araghchi. Wie er aan de touwtjes trekt in Iran zou onduidelijk zijn. Zijn het de 'redelijken' als Araghchi of is het de toch Garde? Niemand die het weet: "Too much time wasted on traveling, too much work! Besides which, there is tremendous infighting and confusion within their “leadership.” Nobody knows who is in charge, including them. Also, we have all the cards, they have none! If they want to talk, all they have to do is call!!!" Trump zei daarop binnen 10 minuten na die annulering alweer een nieuw voorstel van Iran te hebben ontvangen: "Interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better."

Ondertussen lijkt Araghchi onverstoord bezig met zijn tourtje langs de vrienden van Iran. Gisteren deed hij Oman al aan en Rusland staat nog op de agenda. Staatsmedia melden dat hij wel eerst even terugvliegt naar Pakistan. Misschien omdat ze daar zulk lekker eten hebben, wie zal het zeggen? Om terug te komen het Midden-Oosters wapengekletter, dat is wel gewoon te vinden in Libanon, waar Israël Hebzollah-doelen blijft bestoken, ondanks het staakt-het-vuren.

Goed, of er binnenkort nog iets van onderhandelen terechtkomt gaan we zien. Geduld is een schone zaak en gelukkig kunnen we het allemaal LIVE in de gaten houden.

Update 11:22 - Reuters meldt dat er een impasse lijkt te ontstaan in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Beide partijen hebben geen zin om in te binden wat hun eisen betreft.

Update 11:52 - De Israëlische president Herzog zal premier Netanyahu op dit moment geen gratie verlenen in zijn corruptiezaak, zo schrijft The New York Times. Trump had Herzog nog expliciet gevraagd om Netanyahu gratie te verlenen, maar die is dat, in ieder geval voorlopig, niet van plan: "Mr. Herzog, the officials said, believes that there are many options beyond the binary pardon-or-no-pardon choice, and that the main role of Israel’s president is to foster unity. So he does not plan to say yes or no to Mr. Netanyahu’s request for a pardon at this stage, the officials said, preferring to try to resolve the issue through negotiations."

Update 13:01 - De IDF gaat ook in Gaza door (noot: wel aan de Israëlische kant van de staakt-het-vuren-grens) en zegt daar een 800 meter lange tunnel in het zuiden van de Gazastrook, toebehorend aan de Palestinian Islamic Jihad, te hebben vernietigd.