Liveblog oorlog Iran. Amerikaanse afvaardiging naar Pakistan, Iraanse BuZa-minister ook aanwezig, Iran ontkent gesprekken
Nummer 95 alweer
Pleased to receive and welcome my brother, Foreign Minister of Iran, H. E. Abbas Araghchi @Araghchi, to Islamabad, alongside Field Marshal Syed Asim Munir and Interior Minister Mohsin Naqvi.— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) April 24, 2026
Look forward to our meaningful engagements aimed at promoting regional peace and… pic.twitter.com/XHrqXijgqx
Als volgt Iran en Amerika hebben oorlog maar Amerika noemt het geen oorlog want woorden doen ertoe maar Amerika wil wel graag praten om de oorlog op te lossen en Iran wil ook graag praten om de oorlog op te lossen maar Iran wil ook uitstralen dat Iran krachtig, intimiderend en onafhankelijk is. Dat wil Amerika trouwens ook, maar dan voor Amerika, want Iran is juist zwak, meelijwekkend en hulpbehoevend, vinden ze in Amerika. Pakistan wil beide
dames landen met elkaar om tafel krijgen maar eerder leverde dat weinig op. Vandaag vliegen Jared Kushner, dat is de schoonzoon van de president, en onderhandelmeneer Steven Witkoff naar Pakistan, vermoedelijk om te praten met Iran, want BuZa-minister Abbas Araghchi is er sinds gisteren ook, maar die doet heel nadrukkelijk alsof hij er niet is om met Amerika te praten, terwijl Amerika wel onderweg is om met hem te praten. Dan komt Amerika heel wanhopig over en Iran heel sterk en dat vinden ze gaaf daar, in het Midden-Oosten, hoewel ze in Amerika ook bijkans van hun stoel glijden van zulke dingen. Nou hoop gedoe maar misschien gaan ze dus onderhandelen en misschien ook niet, we gaan live en volgen het hier minutieus.
Update 10:30 - Imam Khomeini International Airport (Teheran) gaat weer open, eerste vluchten gaan vandaag oa richting Istanboel.
Update 11:05 - Heftige details maar weer. Mohammad Javad Larijani, broer van gedood Iraans kopstuk Ali Larijani, blikt terug op de dood van Iraans kopstuk Ali Larijani. "Mijn broer had geen hoofd, geen romp en slechts één hand van hem was overgebleven."
Update 11:36 - Iran kondigde eerder aan het internet stapsgewijs weer aan te gaan draaien. Dat blijkt nog niet gebeurd: we zitten inmiddels op dag 57 van de internetblokkade.
Ehsan Jami - Het academische Stockholmsyndroom
Opinie Ehsan Jami, promovendus Universiteit Leiden, faculteit bestuurskunde
Liveblog oorlog Iran. 'Meerdere tankschepen doorbreken Amerikaanse blokkade Straat van Hormuz', Trump: 'Leiders Israël en Libanon voor het eerst in 34 jaar in gesprek'
Welkom bij liveblog 84, niet te verwarren met liveblog 83, die las u namelijk hier
Liveblog oorlog Iran. Straat van Hormuz GEBLOKKEERD door de VS, koningspaar vanavond in Washington DC
Welkom bij liveblog 81, het vorige liveblog zag u hier
Liveblog oorlog Iran. Amerikaanse blokkade Straat van Hormuz begint 16.00 uur, Trump haalt uit naar 'zwakke' paus Leo
Liveblog 80 alweer, nummer 79 teruglezen kan hier
Weekupdate Oekraïne (12). Paasbestand: niks waard
Opdat we niet vergeten