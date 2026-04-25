Als volgt Iran en Amerika hebben oorlog maar Amerika noemt het geen oorlog want woorden doen ertoe maar Amerika wil wel graag praten om de oorlog op te lossen en Iran wil ook graag praten om de oorlog op te lossen maar Iran wil ook uitstralen dat Iran krachtig, intimiderend en onafhankelijk is. Dat wil Amerika trouwens ook, maar dan voor Amerika, want Iran is juist zwak, meelijwekkend en hulpbehoevend, vinden ze in Amerika. Pakistan wil beide dames landen met elkaar om tafel krijgen maar eerder leverde dat weinig op. Vandaag vliegen Jared Kushner, dat is de schoonzoon van de president, en onderhandelmeneer Steven Witkoff naar Pakistan, vermoedelijk om te praten met Iran, want BuZa-minister Abbas Araghchi is er sinds gisteren ook, maar die doet heel nadrukkelijk alsof hij er niet is om met Amerika te praten, terwijl Amerika wel onderweg is om met hem te praten. Dan komt Amerika heel wanhopig over en Iran heel sterk en dat vinden ze gaaf daar, in het Midden-Oosten, hoewel ze in Amerika ook bijkans van hun stoel glijden van zulke dingen. Nou hoop gedoe maar misschien gaan ze dus onderhandelen en misschien ook niet, we gaan live en volgen het hier minutieus.

Update 10:30 - Imam Khomeini International Airport (Teheran) gaat weer open, eerste vluchten gaan vandaag oa richting Istanboel.

Update 11:05 - Heftige details maar weer. Mohammad Javad Larijani, broer van gedood Iraans kopstuk Ali Larijani, blikt terug op de dood van Iraans kopstuk Ali Larijani. "Mijn broer had geen hoofd, geen romp en slechts één hand van hem was overgebleven."

Update 11:36 - Iran kondigde eerder aan het internet stapsgewijs weer aan te gaan draaien. Dat blijkt nog niet gebeurd: we zitten inmiddels op dag 57 van de internetblokkade.