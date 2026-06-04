Goh jeetje die komt ff hard aan. Het wetsvoorstel om zwaaien met Hamas-vlaggen of anderzijds steun uitspreken voor of het verheerlijken van internationale terreurorganisaties of -aanslagen strafbaar te maken wordt hoogst waarschijnlijk aangenomen door de Tweede Kamer, en allemaal omdat Sjoerd Sjoerdsma een lul is. Die knakker weet het te presteren om zo onpopulair te zijn dat zelfs de begroting voor ontwikkelingssamenwerking in de Eerste Kamer dreigt te stranden, dus om dat te voorkomen en andere partijen mee te krijgen moet D66 door allemaal hoepels springen waar ze helemaal niet doorheen willen springen, zoals het steunen van deze anti-Tofik Dibi wet. Zodoende heeft het voorstel dus straks ineens een meerderheid. De linkse partijen zijn overigens tegen want die zijn ineens helemaal PRO vrijheid van meningsuiting, waar deze wet natuurlijk wel aan tornt, dat heeft heus niets te maken met eventuele Hamas-sympathiën in een vocaal deel van de achterban. Heus niet!